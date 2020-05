Déconfinement : "L'espoir déçu" de réouverture des sites touristiques de Normandie

Hervé Lebel est le président de Normandie Sites. L'association regroupe 133 sites touristiques de la région allant du Parc d'attraction Festyland qu'il préside au Mont Saint-Michel en passant par la cité de la Mer à Cherbourg ou au Panorama XXL de Rouen.

Après des semaines de préparation et de concertation avec l'Etat, il attendait comme pour les cafés et les restaurants l'annonce d'une date de réouverture par le gouvernement ce jeudi 15 mai. Ce n'est pas le cas et il faudra patienter encore au moins une semaine. Hervé Lebel ne cache pas son incompréhension

Si le gouvernement a annoncé que les Français pourraient partir en vacances cet été, aucune annonce n'a été faite quant à une date de réouverture pour les grands sites ou encore les grands musées?

Absolument. Pour l'instant, nous n'avons pas de rendez-vous. Cela nous étonne un peu puisqu'on nous avait promis d'être dans la charrette si j'ose dire des réouvertures en même temps que les restaurants et les hôtels, c'est à dire aux alentours du 02 juin. On se préparait à cette chose-là.

Certains d'entre nous au niveau des sites touristiques ont eu un véritable espoir - comme les parcs zoologiques qui ont le droit de rouvrir un petit peu plus tôt . Et donc là, à notre grande stupeur, on ne comprend pas. Nous allons être obligé d'attendre encore une bonne huitaine de jours voire plus pour avoir une date alors que nous sommes prêt et que nous avons évidemment depuis très longtemps réfléchi à tout ce qui est sanitaire.

Nous avons travaillé très très fort et on est sans cette date. Cela coupe notre élan.

C'est d'autant plus dur que la situation économique est difficile pour les sites normands?

Elle est très compliquée. J'ai tous mes collègues en ligne puisque nous sommes très actifs et que nous faisons des visioconférences tous les trois-quatre jours. Il faut quand même comprendre que dans les sites touristiques, nous sommes fermés pour la plupart d'entre nous depuis le 30 septembre dernier et que nous n'avons pas encore rouvert une seule journée.

Nous démarrons notre huitième mois sans aucun revenus. Cela devient très compliqué de maintenir les équipes, de faire face à nos engagements financiers.

On attendait avec impatience cette date de réouverture qui nous aurait donné un espoir et c'est un espoir déçu.

Des aides ont été annoncées ou prolongées. Est ce qu'il y a dans ces mesures des éléments positifs pour permettre de passer cette période délicate?

Bien sûr. D'abord on se réjouit de la réouverture des Hôtels-Restaurants et de nos amis des parcs zoologiques. Les aides sont surtout décidées pour les petits sites puisqu'il se limite à deux millions de chiffres d'affaires annuels et dix mille euros au niveau des enveloppes.

Le doublement des tickets-restaurants par exemple et leur utilisation en week-end est une excellente chose. Cela va faire redémarrer les hôteliers et les restaurants. L'allègement des charges, etc.. on ne le critique pas. Ce que l'on ne comprend pas si vous voulez, c'est pourquoi on aurait le droit d'être 150 dans une rame de métro les uns à côté des autres ou dans une galerie marchande de grande surface et on aurait pas le droit d'aller au parc d'attraction, au musée ou au stade.

On est dans l'incompréhension totale. On a vraiment du mal à comprendre et on attend cette promesse qui a été faite aujourd'hui de donner une date la semaine prochaine. On espère que cette date sera la bonne parce qu'autrement ça serait économiquement absolument dramatique pour la plupart d'entre nous.