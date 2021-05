Déconfinement : l'impatience des commerçants mosellans avant la réouverture

Herbe fraîchement tondue, musique dans les allées, boutiques éclairées : le centre commercial Waves à Augny près de Metz est prêt à retrouver ses clients ce mercredi 19 mai, nouvelle étape du déconfinement avec la réouverture des magasins.

Ça fait du bien

Derrière les vitrines, tous attendent le jour J avec impatience. Retrouver ses habitudes, ses réflexes après plusieurs semaines d'activité réduite,"on attend tous ça" confie Axelle, vendeuse dans un magasin de chaussures, "ça fait du bien au moral." Marine peaufine les derniers détails dans sa boutique de prêt-à-porter où la collection printemps/été a pris place : "il y avait pas mal de retours à faire et le magasin à changer complètement pour la nouvelle collection... Aujourd'hui on est plus sur le visuel."

Réouverture des boutiques 19 mai au centre commercial Waves près de Metz © Radio France - Cécile Soulé

Mais les clients seront-ils au rendez-vous malgré le temps maussade de ce mois de mai ? Liliane Lind, présidente de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle s'attend à une reprise en douceur : "un rayon de soleil incite plus à bouger, mais nous ne sommes pas tributaires de la météo..." Seule différence avec la situation avant le confinement, "la jauge imposée d'un client pour 8m2" rappelle le directeur du centre Waves, Julien Ducassé. "C'est quelque chose avec lequel nous pouvons faire" assure Liliane Lind, "les gens sont respectueux et cela va bien se passer."