Déconfinement : l'inquiétude des intérimaires francs-comtois à l'heure de la reprise

600.000 Français ont perdu leur contrat d'intérim: c'est un chiffre qu'avance Sylvain Bourquin, directeur général de Paul Cramatte Intérim, un groupe d'agences en Franche-Comté. Depuis le début du confinement et la baisse drastique de l'activité des entreprises, le recours aux travailleurs intérimaires a grandement baissé. "Chez nous, on observe une baisse de 80% des demandes" explique Sylvain Bourquin. Si certaines initiatives sont parfois mises en place pour aider les travailleurs temporaires, la plupart restent pessimistes sur leur avenir.

J'ai même fait une demande d'aide alimentaire. (...) C'est vraiment compliqué

Nicolas est originaire du Territoire de Belfort. Cet intérimaire de 33 ans travaillait dans une usine Faurecia à Monbéliard juste avant le confinement. Depuis, il n’a plus du tout travaillé et se sent complètement livré à lui-même. "Il n'y a plus du tout de salaire, donc plus aucune garantie. On se retrouve avec les aides du Pôle emploi qui heureusement sont là, mais ça ne comble pas toutes les charges que j’ai avec mon appartement, déplore-t-il. Et encore moi je suis seul ! J’imagine ceux qui ont des enfants et une famille à nourrir. Ça doit être compliqué."

Depuis, Nicolas a d'importants problèmes financiers: "J'ai des factures impayées. J’ai même fait une demande d’aide alimentaire à la mairie de ma commune pour ce mois-ci. C’est vraiment compliqué, je ne pensais pas que ça allait durer autant de temps".

Quand arrive ce genre de choses, on est les premiers à sauter

Cédric Vuillemot est quant à lui travailleur intérimaire à l'usine PSA de Sochaux. Il a la chance d'avoir un contrat long qui court jusqu'en septembre. Néanmoins, il s'inquiète pour son avenir: "Ils nous gardent jusqu’à la fin de nos contrats parce qu’ils sont obligés pour ne pas le rompre, mais je ne suis pas sûr qu’au-delà de septembre, sauf si l'usine a repris à pleine cadence d’ici là, on me proposera de le prolonger. Mais sinon ce n’est pas certain", craint-il.

Selon les chiffres des syndicats chez PSA Sochaux, près de 600 intérimaires ont vu leurs contrats suspendus pour la reprise de l'activité, la reprise se faisant de manière très partielle au 15 mai, sans l'équipe de nuit, ni celle du week-end.

Cédric appelle à la refonte du modèle de l'intérim et espère une plus grande sécurité à l'avenir: "C’est peut-être un modèle qu’il faudrait dépasser parce que c’est de l’emploi précaire. Cette crise sanitaire nous a très bien démontré qu’on était pas forcément protégé, contrairement aux embauchés. Quand arrive ce genre de choses, on est les premiers à sauter. Il faudrait qu’il y ait des garanties au niveau de la loi qui protègent davantage les intérimaires" conclut-il.