Déconfinement : l'office de tourisme de Nîmes toujours dans l'expectative quant à la réouverture des sites

Accueillir et répondre aux questions d'une dizaine de visiteurs lundi 11 mai jour de la réouverture et une vingtaine le lendemain mardi, le tout entrecoupé de coups de téléphone... Les agents de l'office de tourisme de Nîmes n'étaient pas débordés aux premiers jours du déconfinement. Au comptoir comme au téléphone, principalement des Nîmois à la recherche d'informations pratiques : quels restaurants livrent ou proposent des repas à emporter ? où et quand y a-t-il des marchés ? quels sont les parcs et jardins ouverts ?

Les touristes doivent avoir des réponses rapides sur la destination Nîmes

Pour la partie touristique, les agents n'ont pas beaucoup de réponses à offrir aux éventuels touristes. La date de réouverture des arènes de Nîmes, du Pont du Gard ou des plages du Grau-du-Roi est toujours inconnue.

Une situation que Xavier Labaune, le directeur, trouve regrettable. Alors que la ville d'Arles annonce la réouverture des arènes pour les tous prochains jours, que des maires du Finistère (Bretagne) annoncent des réouvertures de plages, il craint qu'un trop grand décalage dans les annonces ne détourne d'éventuels touristes de la destination Nîmes ou Gard.