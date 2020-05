Déconfinement : La CAF répond à vos questions en matière de revenus

Depuis le début du confinement, les équipes de la CAF mettent tout en œuvre pour répondre à toutes les questions des personnes ayant perdu de l'argent pendant le confinement. En cas de chômage partiel ou total, la CAF et Pôle emploi peuvent vous aider, des aides existent.

La crise sanitaire a provoqué de nombreuses perturbations dans l'économie française, de nombreuses personnes se sont retrouvées au chômage total ou partiel notamment à cause de la baisse de production dans de nombreuses entreprises. L'activité en baisse sur cette période aura fait pour certains baisser grandement les salaires. Même si la situation semble délicate, de nombreuses solutions existent, notamment grâce à la Caisse d'Allocation Familiale qui peut par exemple vous verser la prime d'activité ou le RSA en fonction de votre situation financière.

Quelles aides et pour qui ?

Frédéric Domercq de la CAF évoque les conditions d'attributions de l'APL Copier

Même si vous n'êtes pas allocataire en temps normal, vous pouvez prétendre à certaines aides en vous rendant sur le site internet de la caf. Vous arriverez sur un portail pour les non allocataires vous permettant de faire des simulations sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre.Pour une personne n'ayant pas le droit au chômage partiel, il est possible de demander la prime d'activité. Pour cela, il vous faut : Avoir plus de 18 ans ;

Habiter en France de façon stable ;

Exercer une activité professionnelle ou être indemnisé au titre du chômage partiel ou technique ;

Être français ou citoyen de l’Espace économique européen ou Suisse ou être citoyen d’un autre pays et vous séjournez en France de façon régulière depuis au moins 5 ans

Attention, vous ne pourrez pas bénéficier de la Prime d’activité si vous êtes :

travailleur détaché exerçant temporairement votre activité en France ;

en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité, sauf si vous percevez des revenus d’activité

étudiant ou apprenti et que vous percevez par mois un revenu égal ou inférieur à 78% du Smic net.

En cas d'une perte d'activité, vous pouvez formuler une demande de RSA auprès de la CAF. Attention toutefois, il vous faudra :

Avoir plus de 25 ans. (Il n’y a pas de condition d’âge si vous êtes enceinte et si vous avez déjà au moins un enfant à charge).

Si vous avez entre 18 et 25 ans, sans enfant, vous devez avoir exercé, en plus des conditions énoncées ci-après, une activité à temps plein (ou l’équivalent) durant au moins 2 ans sur les 3 dernières années.

Habiter en France de façon stable.

Vous êtes français ou citoyen de l’Espace économique européen ou Suisse et vous justifiez d’un droit au séjour, ou vous êtes citoyen d’un autre pays et vous séjournez en France de façon régulière depuis au moins 5 ans (sauf cas particuliers).

Les ressources mensuelles moyennes de votre foyer pendant les 3 mois précédant votre demande ne doivent pas dépasser un certain montant maximal de Rsa (voir tableau suivant). Certaines ressources ne sont pas prises en compte, renseignez-vous auprès de votre Caf.

Les ressources mensuelles moyennes de votre foyer pendant les 3 mois précédant votre demande ne doivent pas dépasser un certain montant maximal de Rsa (voir tableau suivant). Certaines ressources ne sont pas prises en compte, renseignez-vous auprès de votre Caf. Vous devez prioritairement faire valoir vos droits à l’ensemble des autres prestations sociales (allocation chômage, retraite…) auxquelles vous pouvez prétendre.

L'aide exceptionnel de solidarité de 150€ est versé aux personnes bénéficiaires du RSA et d'allocation de solidarité spécifique. 100€ ont été ajoutés pour les familles ayant des enfants à charge de moins de 20 ans. Cette aide est versée automatiquement, seules les personnes ayant déjà le RSA peuvent recevoir cela.

Si vous souhaitez un rendez-vous avec un conseiller, vous pouvez contacter la CAF par téléphone de 08h à 18h00 au numéro d'urgence : 05 59 98 55 59 , ou prendre un rendez-vous téléphonique depuis internet, le conseiller vous rappellera alors à une heure précise. Les bureaux de la CAF rouvriront dès le 02 juin 2020 chaque matin pour une prise de rendez-vous.