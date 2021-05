Déconfinement : la CCI Bordeaux Gironde distribue 2000 kits de redémarrage aux commerçants

Pour faciliter la réouverture des terrasses et des magasins, la CCI Bordeaux Gironde distribue des kits aux commerçants et restaurateurs. L'objectif est de les aider à mettre en place les gestes barrières.

La réouverture des terrasses et des commerces, c'est pour ce mercredi 19 mai. Elle est attendue aussi bien par les Girondins que les commerçants ou les restaurateurs. Ils se préparent d'ailleurs activement : approvisionnement des rayons ou des cuisines et puis surtout la mise en place des distanciations sociales et des jauges. Pour les aider, la CCI de Bordeaux Gironde a préparé 2000 kits avec dedans : une affiche avec les règles sanitaires, des bandes autocollantes à mettre au sol, des autocollants où imprimer dessus un QR code pour faciliter l'accès aux ventes en ligne... Ces kits ont commencé à être distribués ce lundi 17 mai.

Pour Patrick Seguin, le président de la CCI Bordeaux Gironde, ça doit permettre d'avoir plus de clients car les passages seront plus fluides en magasin. " C'est ça aussi l'objectif : que ce soit le plus souple possible, _le plus fluide possible_. Il ne faut pas oublier qu'il faut continuer à se protéger et qu'il ne faut pas faire des engorgements auprès des commerces", explique-t-il. Il poursuit : " le premier jour, ça va être sans doute un peu ça, on l'avait vu lors du premier déconfinement, c'était un peu fouillis." Il espère que ça va aider les commerçants à canaliser les flux dans leurs boutiques. Les kits sont distribués d'abord à Bordeaux puis dans tout le département, via les associations de commerçants. Si besoin, la CCI peut réimprimer rapidement de nouveaux kits.

Des commerçants ravis

Ce sont ensuite les présidents d'association de commerçants qui font la distribution, ça a commencé dès ce lundi 17 mai. Dans les magasins, même s'ils restent fermés pour l'instant, il y a de l'activité. On nettoie, on installe les marchandises. Les commerçants ouvrent spécialement leurs portes à Bruno Tripon, c'est le président de l'association des commerçants du triangle d'or et de la galerie des Grands Hommes à Bordeaux. C'est lui qui fait le facteur de la CCI.

Le contenu du kit de la CCI. - CCI Bordeaux Gironde

Cyril Coutzac est le co-gérant de la maroquinerie De Grimm dans la galerie des Grands Hommes. Ce kit, c'est une excellente nouvelle. "Pour nous, c'est le symbole de la réouverture. Ce n'est pas que gadget, c'est aussi une obligation légale. On a été capable de le faire dans le passé, on va le refaire maintenant", sourit-il. Avoir un matériel de qualité fournit par la CCI, c'est un vrai plus : "puisque c'est une obligation légale, on aurait été obligé de le faire et on l'aurait fait de manière _plus artisanale_", assure Cyril Coutzac. Des feuilles A4 imprimées, du scotch par terre... Ce qui ne cadre pas avec la beauté du quartier pour lui.

Une aide vitale

Pour Bruno Tripon, qui fait donc la distribution, c'est une aide vitale pour les commerçants. "Un commerçant indépendant n'a pas la structure pour s'organiser efficacement, contrairement à des chaînes", affirme-t-il. Pour lui, avoir une uniformité est un bon signal pour les clients, pour les commerçants. Tous les vendeurs attendent maintenant la réouverture avec impatience. Ils espèrent les acheteurs nombreux dès mercredi, mais aussi tout le reste de l'année.