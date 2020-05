Déconfinement : la communauté Emmaüs de Saint-Aunès reprend son activité dans la crainte du futur

Le ballet incessant de voitures sur le parking de la communauté Emmaüs de Saint-Aunès a enfin pu reprendre. Après deux mois de fermeture suite au confinement, le magasin Emmaüs a rouvert il y a quelques jours et les clients sont au rendez-vous nombreux. "Le premier jour, il y a eu un afflux énorme de gens qui, pendant le confinement, étaient restés coincés, qui se sont rués chez nous, se réjouit Hervé Diome, le directeur adjoint de la communauté. On a eu une file d'attente jusqu'à l'entrée de la communauté, ce qui a grandement rassuré les compagnons", note-t-il.

Besoin d'acheteurs réguliers

Une première victoire qu'il savoure, même si l'inquiétude reste très forte : la communauté ressort exsangue de cet épisode. La trésorerie de la communauté, qui vit sans aucunes aides ou subventions, est complètement à sec. La survie du site dépendra des acheteurs et des dons. "On veut absolument continuer l'hébergement des 80 compagnons qui sont ici aujourd'hui des femmes, des hommes, des enfants, des familles. Et puis, on veut aussi pouvoir continuer nos actions de solidarité. Sans donateurs, sans acheteurs, on ne pourra pas continuer cette reprise", insiste Hervé Diome

Les habitués, pour qui le passage à Emmaüs constitue l'une des sorties de la semaine, sont déjà revenus. "Ça m'a manqué. J'attendais que ça rouvre, parce que je viens ici toutes les semaines, et pour moi c'est un bol d'air, sourit Nancy, sac rempli d'achats sous le bras. C'est mon moment".

D'autres, conscients des difficultés traversées par la communauté, sont venus en soutien. Christiane en a profité pour acheter des cadeaux. "Ça fait travailler les gens, c'est important, explique la retraitée. Ils en ont besoin. Et puis ici on trouve toujours des choses, des petites astuces". Pour l'instant, ces achats permettent à la communauté de se maintenir à flot, mais son avenir est loin d'être assuré.