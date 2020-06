Déconfinement : la consommation d'électricité toujours inférieure à la normale en Alsace

La consommation d'électricité en Alsace n'a pas retrouvé son niveau d'avant confinement, malgré une reprise progressive de l'activité industrielle depuis le 11 mai. On observe encore une baisse de 8% de la consommation d'électricité par rapport à la normale.

La consommation d'électricité en Alsace n'a pas connu de rebond depuis le début du déconfinement. C'est même l'inverse : elle est encore inférieure de 8% par rapport à la normale dans le Grand Est.

On constate des écarts selon les secteurs d'activité. "La grande industrie, le secteur automobile et la métallurgie ont été plus durement touché" par la crise sanitaire, explique Elisabeth Bertin, déléguée régionale RTE Est. Ils n'ont donc pas encore retrouvé leur consommation habituelle d'électricité.

Baisse de 14% de consommation d'électricité pendant le confinement

A l'inverse, la chimie et l'agroalimentaire, qui n'ont connu une baisse de leur consommation d'électricité que de 10% pendant le confinement, ont retrouvé leur consommation classique, précise Elisabeth Bertin.

Pendant le confinement, la consommation d'électricité avait baissé de 14% en moyenne dans le Grand Est, jusqu'à 20% au plus fort de la crise sanitaire.