Déconfinement : la délivrance pour les 120 magasins du centre commercial BAB2 d'Anglet

A Anglet c'est un poumon essentiel de l'économie locale. Le centre commercial du BAB2 rouvre ses portes le 11 mai. Déjà jeudi dernier quelques commerçants commençaient à s'affairer dans leurs magasins. Qui pour recevoir les livraisons, qui pour regarnir les rayons. Car en 48 jours de confinement la saison a changé. Les beaux jours sont là, il faut tenter de rattraper un énorme manque à gagner.

La queue pour se rendre à Carrefour © Radio France - Jacques Pons

Un mastodonte partiellement paralysé durant 48 jours

Le centre BAB2 d'Anglet est l'un des mastodontes du commerce au Pays Basque. Plus de 38 000 mètres carrés, 120 magasins et mille salariés. En raison de l'épidémie de Coronavirus il était fermé depuis le 16 mars dernier. Seulement quatre commerces ont pu travailler durant cette période de paralysie : la boulangerie Paul, un tabac, la pharmacie et l'hypermarché Carrefour.

La vie du BAB2 change à partir de lundi

A la tête de ce "mundillo" qui mélange les commerces de vêtements, les coiffeurs, les chausseurs, les enseignes téléphoniques, tout ce qui donne la vie à un centre, Stéphane Briosne. Le directeur du centre commercial précise qu'à partir de lundi la vie des clients changera.

Filtrage de toutes les entrées et port de masques

Durant les 48 jours du confinement, les clients de Carrefour devaient effectuer une longue queue depuis l'entrée numéro un. Cette fois, ce sont tous les magasins qui vous demanderont de respecter des règles.

Dès lundi, les entrées du centre BAB2 seront filtrées. Le nombre des clients dans les magasins sera limité. Le port du masque sera recommandé pour se déplacer à l’intérieur du centre.

Attention ! la plupart des commerces du BAB2 rouvrent mais pas les restaurants qui, eux, devront patienter jusqu'au 2 juin.