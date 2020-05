Déconfinement : la difficile adaptation des entreprises en open space

Dans un document de 22 pages, le Ministère du travail a dévoilé les règles à suivre pour les entreprises du secteur privé à partir du 11 mai. Ce protocole sanitaire de déconfinement prévoit des mesures strictes comme la distance entre deux salariés, fixée à un mètre de circonférence autour de la personne soit un espace de quatre mètres carrés. Une mesure peu compatible avec les espaces de travail ouverts dits open spaces.

“On ne recommencera pas avec 1000 salariés sur sites” - Webhelp

Dans l’absolu les entreprises qui ne pourront pas garantir cette bulle de quatres mètres carrés pourront s’adapter avec des masques de protection pour les salariés. Mais ce principe se heurte à certaines réalités de terrain ou de métier. Par exemple dans les centres d’appels Webhelp où le port d’un masque est impossible pour tenir une conversation compréhensible au téléphone. “C’est clair nous ne reprendrons pas notre activité avec 1 000 personnes sur sites” confirme Yann Barbin, directeur des deux sites de l'agglomération caennaise.

Depuis le début de la crise les locaux sonnent creux. Ils ne sont que 120 salariés sur site. La semaine prochaine, la direction espère pousser le curseur à 270 téléconseillers. “Avec à chaque fois une position libérée entre chaque employé. Chacun aura une position dédiée qui sera ensuite désinfectée. On a déjà réaménagé en partie les locaux, en condamnant certaines positions.”

Reste une équation pour l’instant insoluble : impossible de “caser” tout le monde en respectant les nouvelles règles sanitaires. Ce qui va se traduire par des conséquences sociales avec l’absence de salariés en cdd ou en intérim. “Nous les rappellerons quand nous le pourrons mais pour l’instant impossible de faire revenir tous les salariés” observe Yann Barbin, qui envisage l’installation de panneaux en plexiglass entre chaque bureaux pour accroître la capacité de ses plateaux.

Le télétravail parti pour durer

Déconfinement ou pas, un peu plus de 200 salariés resteront en télétravail. Et sans doute pour longtemps. “Cette crise a permis d’ouvrir les yeux sur un autre mode de travail : le télétravail, qui va évidemment durer et même être développer chez Webhelp. Pour dédensifier nos open spaces”. L’entreprise, créée en 2005, s’est inscrite dans la mode des bureaux ouverts comme beaucoup d’autres. Aujourd’hui elle doit repenser son architecture d'espaces de travail. Au nom des nouvelles normes imposées par le Covid-19.