Déconfinement : la librairie Les Sandales d'Empédocle à Besançon s'y prépare

Les libraires se préparent pour ouvrir leur commerce à partir du 11 mai, jour de début de déconfinement en France. A Besançon, la librairie "Les Sandales d'Empédocle" qui fait de la vente en Drive extrapole les mesures en attendant plus de directives précises.

La librairie "Les Sandales d'Empédocle" à Besançon est fermée, comme toutes les librairies en France. Les cinq salariés sont en chômage partiel. Mais le gérant Jean-François Tréhant et son associé et écrivain Arnaud Friedmann sont sur le pont depuis dix jours.

Sur la vitrine de la librairie on peut lire qu'il est possible de commander des livres depuis le site internet. La librairie propose en effet un service en Drive.

Sur le site sont répertoriés tous les articles référencés du marché. En consultant le site internet de la librairie, les clients peuvent voir si les livres en question sont en stock dans le magasin.

Ils ont ainsi deux choix :

ils réservent et pourront obtenir leur choix lorsque la chaine du livre qui est à l'arrêt aura repris.

il peuvent commander si la référence est dans les stocks.

Jean-François Tréhant le gérant (à gauche) et Arnaud Friedmann son associé et écrivain (à droite) préparent les commandes © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour récupérer leur commande, les clients peuvent :

passer dans les créneaux où la libraire propose la restitution des commandes en Drive sur le trottoir (trois heures par semaine).

se rendre dans une boulangerie voisine qui propose de faire le point relais.

passer commande sur Teekers, plateforme de commerce en ligne de proximité avec uniquement des commerçants de Besancon, livraison gratuite à domicile pendant le confinement.

Ce sont des clients habituels qui passent commande, pour soutenir leur libraire dans cette période difficile, mais il y a aussi quelques nouveaux clients. En moyenne il y a de 30 à 50 commandes par jour.

Commandes de clients prêtes à partir. La peste de Camu, très demandé © Radio France - Jean-François Fernandez

La Peste de Albert Camus figure parmi les livres les plus demandés. Cet exemplaire est le dernier en stock dans la librairie.

Si les commandes fonctionnent plutôt bien, ce n'est pas du tout suffisant pour compenser la perte de chiffre d'affaires de la librairie.

Sacs de commandes en attente pour le Drive. © Radio France - Jean-François Fernandez

Réouverture dès le 11 mai

Jean-François Tréhant attend les règles qui seront communiquées, mais déjà il a prévu des mesures propres : "Le masque sera obligatoire pour le personnel, pour les clients c'est plus compliqué tant que les masques ne sont pas disponibiles et ne sont pas décrétés obligatoires".

Bien entendu, dans une libraire on touche les livres, du gel hydro-alcoolique sera également obligatoire à l'entrée de la librairie, et au moment de passer à la caisse pour le TPE (carte bancaire).

En ce qui concerne les distances de sécurité, elles seront également de mise. Jean-François Tréhant précise "On a une librairie qui fait 250m2 avec trois zones, mais en cette période là, mai et juin on a une fréquentation qui est très gérable".

Le gérant ajoute que pour l'instant, les règles du déconfienment concernant son commerce sont pour le moment extrêmement floues.