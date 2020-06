Déconfinement : la location de gîtes explose depuis la fin mai malgré les mesures sanitaires

La phase deux du déconfinement et surtout l'annonce du premier Ministre le 28 mai dernier sur la possible location de gîtes pour vos prochaines vacances a été une très bonne nouvelle. Bien entendu, le principal pour les clients c'est de venir dans leur location d'été en toute sécurité.

Ludovic Duris (responsable des gîtes de France pour l'Indre) : "Par rapport à l'année dernière nous sommes à +120% de réservations."

Les réservations se sont envolées surtout pour cette fin du mois de mai comme le confirme Ludovic Duris, responsable des Gîtes de France pour le département de l'Indre : "Par rapport à l'année dernière nous sommes à +120% de réservations. Les touristes recherchent avant tout, c'est vrai, la sécurité mais aussi la verdure très loin donc du tourisme de masse. Malheureusement tous les hébergements ne seront pas ouverts pour cause de Coronavirus. D'autres gîtes seront ouverts une semaine sur deux pour mettre en place le protocole de désinfection."

Protocole que s'apprête à appliquer Danielle Roux, propriétaire d'un gîte à Lourouer-Saint Laurent tout proche de la Châtre dans l'Indre qui peut recevoir 30 touristes au maximum.

Le gîte de Danielle Roux à Lourouer-St Laurent peut accueillir au maximum 30 touristes © Radio France - Sylvain ROGIE

Il y aura du changement dès l'accueil prévient Danielle : "Le plus compliqué ce sera de garder un maximum de convivialité avec ces fameuses mesures barrières que nous appliquons à la lettre et donc avec les masques qui seront obligatoires pendant la visite du gîte. Une seule personne, masquée, la fera avec moi. Ensuite les autres touristes rentreront dans la gîte pour passer leurs vacances."

A l'intérieur du gîte il y aura du changement également. Vous trouverez sur place du gel hydroalcoolique mais plus de prospectus pour aller visiter par exemple la maison de Georges Sand. Les clients devront se rendre à l'officie de tourisme de la Châtre pour récupérer des dépliants. Enfin, si la qualité de l'hébergement et l'accueil sont des atouts non négligeables, la situation centrale de notre Berry et ses offres touristiques misant sur le tourisme vert, très prisé en ces temps de crise sanitaire, seront autant de cartes à jouer pour attirer cet été et fidéliser par la suite de futurs amoureux estivaux du Berry.