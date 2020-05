Déconfinement : la plupart des déchèteries sarthoises rouvrent lundi 11 mai

Pour le déconfinement, ce lundi 11 mai, les particuliers pourront enfin aller déposer gravats, piles, produits chimiques et autres déchets dans les déchèteries du Mans, de Sillé-le-Guillaume, Sablé-sur-Sarthe, La Flèche et à Mamers, notamment, selon des conditions strictes.

Pour le déconfinement, lundi 11 mai, la plupart des déchèteries sarthoises rouvrent, soit totalement, soit pour certains types de déchets en plus des déchets verts acceptés depuis quelques jours déjà. Au Mans, à Sablé-sur-Sarthe, à Sillé-le-Guillaume et Conlie notamment, toutes les bennes seront accessibles, tandis qu’à Mamers et alentours, comme à La Flèche, le textile et le mobilier notamment, ne sont pas acceptés car les filières de collecte et de traitement n’ont pas encore repris pleinement. Et les conditions d'accès sont strictement encadrées pour respecter les mesures barrières contre le coronavirus rappellent les collectivités.

Des conditions d'accès très encadrées

Les communautés de commune appellent ceux qui le peuvent à retarder le plus possible leur venue pour éviter les engorgements. Si les bennes sont pleines, des déchèteries pourraient même fermer plus tôt que prévu, préviennent les mairies, car les prestataires qui assurent le vidage reprennent peu à peu.

Globalement, aucun matériel (fourche, pelle, balais) ne sera prêté et chacun doit vider son coffre seul. Pour limiter le temps passé sur les sites, il est demandé aux usagers d'effectuer un tri précis des déchets avant leur venue. L’accès aux déchèteries du Mans sera par exemple filtré pour ne laisser passer que deux ou trois véhicules. Le port de gants et de masque est conseillé. Pour les décheteries de Sillé-le-Guillaume, Conlie et de l’ensemble du Mainne Saosnois (Bonnétable, Mamers, Marolles-les-Braults, etc), le pass ou la carte d’accès est impérative.

Les déchèteries ouvertes pour l’ensemble des déchets

Le Mans

Déchetterie de la Chauvinière : 9h - 12h / 14h - 18 h du lundi au vendredi et 9h - 12h30 / 13h30 - 18h le samedi

Déchetterie de Sargé : 9h - 12h / 14h - 18 h du lundi au samedi

Déchetterie de Saint Saturnin : 14h - 18 h du lundi au mercredi, 9h - 12h le jeudi et vendredi, 9h - 12h / 14h - 18 h le samedi

Déchetterie du Ribay : 9h - 12h du lundi au mercredi, 14h - 18h le jeudi et vendredi, 9h - 12h / 14h - 18 h le samedi

Déchetterie de Champagné : 9h - 12h du lundi au mercredi, 14h - 18h le jeudi et vendredi, 9h12h / 14h-18 h le samedi

Déchetterie de Ruaudin : 9h - 12h du lundi au mercredi, 14h - 18h le jeudi et vendredi, 9h12h / 14h -18 h le samedi

Déchetterie de Mulsanne : 14h-18 h du lundi au mercredi, 9h - 12h le jeudi et vendredi, 9h - 12h / 14h - 18 h le samedi

Sablé-sur-Sarthe

Aux jours et horaires habituels (du lundi au vendredi de 10h/12h et de 14h/18, le samedi 10h/18h).

Tous les flux de déchets seront acceptés. Toutefois les conditions de reprise du mobilier étant incertaines, il est demandé aux usagers de repousser le plus possible les apports de meubles, literie, fauteuils, canapés

Sillé-Le-Guillaume et Conlie

Déchèterie de Sillé-le-Guillaume : mardi 12 mai : 8h30-12h15, mercredi 13 mai : 8h30-12h15, jeudi 14 mai : 8h30-12h15, vendredi 15 mai : 8h30-12h15, samedi 16 mai : 8h30-12h45. Mardi 19 mai : 8h30-12h15, mercredi 20 mai : 8h30-12h15, vendredi 22 mai : 8h30-12h15, samedi 23 mai : 8h30-12h45.

Les mêmes horaires sont appliqués à Conlie.

L’aire de déchets verts de Degré retourne à ses horaires habituels à compter du 11 mai : lundi de 16h à 17h55, mercredi de 16h à 17h55, vendredi de 16h à 17h55, samedi de 14h à 17h55.

Là où ça ne rouvre pas totalement

La Flèche

Les déchèteries accepteront sur rendez-vous à compter de lundi 4 mai et jusqu’au 16 mai l’ensemble des déchets dont la liste suit : déchets verts (tonte de pelouse, branchage, souche), gravats (terre, démolition, mur, pierre), tout-venant et encombrants (déchets exempts de substances dangereuses qui ne peuvent pas être valorisés (moquette, laine de verre, papiers peints, vitres, films et bâches en plastique, polystyrène, plâtres), cartons (cartons bruns ondulés), ferrailles.

l’ensemble des déchets dont la liste suit : déchets verts (tonte de pelouse, branchage, souche), gravats (terre, démolition, mur, pierre), tout-venant et encombrants (déchets exempts de substances dangereuses qui ne peuvent pas être valorisés (moquette, laine de verre, papiers peints, vitres, films et bâches en plastique, polystyrène, plâtres), cartons (cartons bruns ondulés), ferrailles. Déchets refusés pour l’instant : DEEE (déchets électriques et électroniques), déchets toxiques ( phyto, peintures, huiles de vidanges….), bois (palette, contreplaqué,…), textile, mobilier.

Roëzé-sur-Sarthe

Le dispositif en déchetterie reste le même que depuis le 27 avril : exclusivement pour les déchets verts des particuliers et des professionnels du territoire (cf. notre communiqué du 23 avril).

Communauté de communes du Maine Saonois (Bonnétable, Mamers, Saint-Rémy-des-Monts, Marolles-les-braults, Saint-Cosmes en Vairais)