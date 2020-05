Déconfinement : la préfecture de Normandie lance un appel à projet pour la reprise de l'économie

La préfecture de Normandie cherche des projets pour relancer l'économie de la région après le confinement. Elle lance le plan DRACCARE, un appel à projets doté d'1,8 millions d'euros de subventions.

L'objectif est d'accompagner les initiatives pour les secteurs les plus touchés, l'industrie et l'économie de proximité comme le tourisme, l’hôtellerie-restauration, les commerces et l'événementiel.

Sont éligibles tout projet "présentant une dimension collective ayant un impact direct ou indirect sur la reprise économique." Cela peut être la réalisation de diagnostics, la valorisation de nouvelles pratiques, l'élaboration de protections ou encore la structuration de l'offre de gel hydro-alcoolique.

Les candidatures se font en ligne. "L’instruction des dossiers se fait au fil de l’eau jusqu’à la consommation totale des crédits", précise la préfecture. Des comités de sélection seront organisés toutes les semaines à compter du mercredi 20 mai.