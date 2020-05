Déconfinement : les transports scolaires reprennent ce mardi en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du déconfinement, la Région a détaillé ce lundi les modalités de son plan en matière de transports scolaires, dont telle a la compétence. Avec un objectif prioritaire : la sécurité sanitaire des enfants et des conducteurs. Les circuits scolaires comprenant des maternelles ou primaires reprennent à partir du mardi 12 mai.

Ces dispositions concernent les territoires suivants : les départements en gestion directe (Ain, Ardèche, Cantal, Drôme, Savoie, Haute-Savoie) mais également ceux en délégation (Allier, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) et le SYTRAL (réseau Région, ex Cars du Rhône). Les familles ont été prévenues de ces modalités dès le 6 mai. Toutes les informations sont disponibles, département par département, via ce lien.

Près de 300.000 masques seront fournis par la Région aux enfants de plus de six ans durant deux semaines.

Les modalités du plan

Distribution d’un masque jetable à tout enfant à partir de 6 ans, en application des recommandations de l’Académie Nationale de Médecine, fourni par la Région à chaque trajet.

Condamnation d’un siège sur deux dans les véhicules pour veiller aux règles de distanciation physique.

Condamnation des deux places immédiatement derrière le conducteur sauf si un écran permet de l’isoler des passagers.

La Région demande aux transporteurs de placer un accompagnateur dans tous les véhicules accueillant plus de 10 élèves afin de veiller à l’application des gestes barrières et de contrôler le port du masque par les enfants.

Tous les jours, les véhicules devront être scrupuleusement désinfectés.

La Région prendra en charge l’intégralité des surcoûts relatifs aux accompagnateurs et à la désinfection des véhicules.

La Région rappelle aux parents ou représentants légaux de la nécessité d’être présents à l’arrêt le matin et au retour le soir pour aider au respect des gestes barrières.

La priorité sera donnée aux scolaires sur les lignes mixtes (lignes accueillant des scolaires et autres usagers). Service presse Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 73 40 15

Le Plan de reprise du Transport interurbain

Les capacités d’accueil des véhicules seront diminuées de moitié par condamnation d’un siège sur deux. La vente à bord est suspendue. Dès le 11 mai, la Région a décidé de proposer une offre de reprise la plus proche possible de l’offre nominale afin de faciliter la distanciation.

Concrètement, sept réseaux (Ain, Allier, Cantal, Loire, Puy-de-Dôme, Savoie et Haute-Savoie) sont à 100% de l’offre nominale dès le 11 mai. trois réseaux supplémentaires (Ardèche, Drôme et Haute-Loire) le seront également le 18 mai.