Déconfinement : les commerçants rennais se préparent à la réouverture

Leur activité s'était arrêtée nette le 16 mars dernier. Après près de deux mois sans chiffre d'affaires, les commerces non-alimentaires vont rouvrir leurs portes ce lundi 11 mai. En raison des mesures sanitaires nécessaires mais contraignantes, le redémarrage économique devrait prendre un certain temps.

Les mesures sanitaires

Pour éviter la propagation du virus au sein des boutiques, les commerces vont devoir se plier à de nombreuses exigences. Les principales : garder une distanciation d'un mètre entre chaque client, et limiter le nombre de clients dans le magasin en fonction de la surface de la boutique, mobilier déduit. Le commerce de demain ne ressemblera pas à celui d'avant, Stéphanie Verrimst, secrétaire générale de l'Union du commerce du pays de Rennes : "On va voir dans le quotidien comment tout cela va se mettre en place concrètement, puisque là on part sur des bases de préconisations qui sont projetées, mais _on va voir quand la clientèle sera vraiment au rendez-vous comment ça va se passer_, ce sera une autre affaire." Les commerces pourront également exiger le port du masque pour leurs clients. La ville de Rennes et l'Union du Commerce du Pays de Rennes ont fourni des kits de reprise pour les magasins du secteur, qui comportent du matériel pour faciliter la mise en place des mesures sanitaires.

L'impatience de retrouver la clientèle

C'est une double impatience que décrivent les commerçants brétiliens. Celle de retrouver un contact avec leurs clients, mais également la nécessité impérieuse de retrouver du chiffre d'affaires. Laurence Taillandier, présidente de l'association de commerçants Le Carré Rennais : "La réouverture, c'est très rassurant sur le plan psychologique et sur le plan moral. Deux mois de fermeture, c'est difficile sur le plan économique mais aussi sur le plan personnel. La vie s'est arrêtée pendant deux mois, et _il y a une angoisse chez les commerçants de savoir si rouvrir leur commerce, va leur permettre à nouveau de vivre de leur commerce_. Après deux mois de pertes, ils ont quasiment tous dû faire un emprunt, et rembourser un emprunt c'est forcément devoir faire du chiffre d'affaires. Cela passe par l'idée de retrouver le contact, le rapport au client. Humainement parlant, il faut qu'il se passe quelque chose, que l'on sente qu'on est à nouveau utiles, mais aussi attendus. On espère revoir ce côté ludique, de plaisir, de rentrer dans un magasin et de pouvoir acheter."

La fréquentation, l'inconnue de la réouverture

Si les commerces rouvrent, il ne faut pas s'attendre pour autant à une ruée vers les magasins dès ce lundi 11 mai. La crainte du virus pourrait freiner les comportements d'achat. Kahina Drider, la gérante de la boutique Chérie Chéri Store dans le centre-ville rennais, s'interroge : "Il y a de l'impatience, mais c'est aussi une énorme inconnue, on ne sait pas comment va se passer cette réouverture. C'est difficile de se projeter, on est confinés depuis si longtemps qu'ona du mal à savoir comment les gens vont réagir. Est-ce qu'il va y avoir énormément de gens à venir en magasin pour rattraper toute cette période ? Est-ce qu'il y aura de la prudence ? C'est la grande question que je me pose. Pour une visibilité sur le chiffre d'affaires, c'est compliqué, on ne sait pas comment les gens vont réagir cette première semaine d'ouverture."

Ce dimanche soir, la préfecture n'avait pas prononcé de réouverture pour les grands centres commerciaux de plus de 40.000m². En l'état le centre Alma ne devrait donc pas rouvrir ce lundi 11 mai.