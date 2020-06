Déconfinement : La sécurité sanitaire avant tout au camping la tête noire à Buzançais

Ce qui est perdu est perdu (-70% durant le temps du confinement).

Partant de ce principe, Eric responsable clientèle au camping trois étoiles la Tête Noire à Buzançais ne veut surtout pas se précipiter pour la réouverture : "Premièrement en raison du confinement nous n'avons pas encore finalisé tous les travaux qui étaient en cours, nous avons de nouveaux mobile-homes, un nouveau Tipi notamment... Ensuite pour des raisons sanitaires. Nous avons deux protocoles, un pour le bar et le restaurant puisque nous faisons de la restauration... Celui-ci fait une vingtaine de pages. Et un deuxième protocole, élaboré par la Fédération Nationale de l'hôtellerie de plein air, qui fait quatre à cinq page. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêt. Nous allons par exemple, pour les sanitaires (douches et toilettes), les nettoyer toutes les heures contre trois fois par jour pour les saisons ordinaires."

Le camping de La Tête Noire à Buzançais dispose cette année d'une piscine. Mais là aussi prévient Eric nous ne souhaitons pas nous précipiter : "Nous sommes en ce moment en train d'étudier un planning peut-être avec un code couleur avec des bracelets et une autorisation de rester dans le bassin un certain temps".