Déconfinement : la SPA de Montpellier lance un appel aux dons avant les vacances d'été

Déjà mise en difficulté par le confinement, la SPA Montpellier Méditerranée Métropole lance un appel aux dons, dans une vidéo publiée sur sa page facebook. L'association craint une arrivée massive d'animaux abandonnés à quelques semaines des vacances d'été. "On va rentrer dans la période qu'on connaît tous les ans, c'est à dire la période où on trouve pleins de chatons et de chiots, regrette Annie Bénézech, la directrice de la SPA MMM. En plus, les gens, maintenant qu'ils ont droit de partir en vacances, ils vont peut être commencer à faire ce qu'ils font tous les ans. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'animaux qui rentrent. On a besoin d'aide, on a besoin de dons parce qu'effectivement, c'est difficile. Actuellement, on est en train de puiser sur nos ressources propres et on ne peut pas continuer comme ça très longtemps".

Le site est fermé au public depuis la mi-mars. Les adoptions sont ouvertes sur rendez-vous à partir du 2 juin. Les rendez-vous peuvent pris à l'adresse site.spa.montpellier@gmail.com.