Déconfinement : port du masque, soirées avec DJ et réductions pour le retour des visiteurs à la Tour Eiffel

Nouvelles activités, signalétique, réductions pour le plus jeunes : la Tour Eiffel se prépare à rouvrir ses portes le 25 juin prochain. Après trois mois de fermeture, et dans l'attente d'un véritable retour des touristes, la dame de fer mise sur les franciliens pour rebondir.

Les ouvriers sont venus préparer la Tour Eiffel dès ce lundi 15 juin pour sa réouverture. Un millier de pastilles et autres signalétiques bilingues français/anglais est en cours d'installation pour aider les visiteurs à conserver leurs distances. Le port du masque sera obligatoire et seuls les deux premiers étages seront accessibles pendant les huit premiers jours, uniquement via l'escalier. Selon Branco Ruivo, le directeur général de la société d'exploitation Tour Eiffel cité par l'AFP, "le confinement s'est traduit par une perte de 9 millions d'euros par mois".

Réductions et DJ Set

Pour attirer les visiteurs, Branco Ruivo et ses équipes annoncent quelques nouveautés : réduction de 50% du prix du billet d'entrée pour les enfants de 4 à 11 ans, productions d'artistes, terrasse aménagée au premier étage, campagne de promotion auprès des comités d'entreprise, achat des billets et informations facilités sur internet, etc. Dans une deuxième phase, seront organisés des DJ Set tous les jeudis et vendredis à partir du 9 juillet. Le restaurant étoilé Jules Verne doit quant à lui rouvrir le 30 juin prochain.