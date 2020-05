Déconfinement : la ville de Périgueux prête à agrandir les terrasses des bars et des restaurants

On devrait savoir dans la semaine si les bars et les restaurants peuvent enfin ouvrir le 2 juin prochain dans le cadre du déconfinement progressif. Ils sont fermés depuis le 17 mars et les professionnels sont dans une situation économique très tendue. C'est pour leurs permettre de rattraper (un peu) ces semaines perdues que le maire de Périgueux Antoine Audi leurs propose d'étendre leurs terrasses pour y mettre plus de tables . Il faut que les professionnels en fassent la demande, en fournissant un plan précis de l'aménagement prévu. Ce sont les services techniques de la ville qui verront si c'est faisable en respectant évidemment les contraintes sanitaires liées à l'épidémie de Covid 19, et notamment la distance physique entre chaque consommateur. Ces demandes ne concernent que les extensions de terrasse sans aucune animation