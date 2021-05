Réouverture le 19 mai : des mesures à Pau et Tarbes pour l'agrandissement des terrasses

Des terrasses qui "débordent" de leur zone habituelle, c'est ce à quoi on a pu assister au premier déconfinement l'année dernière, pour accueillir plus de clients et donc rattraper un peu ces semaines de fermeture. Est-ce que ce sera pareil le 19 mai prochain, date de réouverture des terrasses des bars et des restaurants ?

À Tarbes, c'est oui

En Bigorre, la mairie de Tarbes a déjà reçu plusieurs demandes d'élargissement de terrasses de la part de plusieurs établissements. Des demandes acceptées, comme lors du premier déconfinement, dans le cas où "le domaine public le permet", explique le service commerces de la ville, c'est-à-dire si le passage est toujours possible pour les piétons notamment.

Ces terrasses sont pour le moment exonérées de toute charge à Tarbes, jusqu'au 1er juin. Ensuite, les redevances reprendront normalement, agrandissement compris.

À Pau, un dispositif "terrasses" à l'étude

Du côté de la mairie de Pau, pas encore de réponse définitive. La ville explique "qu'un dispositif terrasses est en train d'être étudié", il devrait être connu dans les prochains jours.

