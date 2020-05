Déconfinement : le calendrier de reprise se précise sur le site PSA de Sochaux

La reprise s'amplifie à l'usine PSA de Sochaux. Les premiers opérateurs ont repris du service ce vendredi 15 mai, après deux mois d’arrêt total. L’usine avait cessé sa production le 17 mars. Objectif ? Amorcer la remise en route du système 1, où la production de la 308 doit reprendre à partir de la semaine prochaine. Une reprise à pas feutrés, et avec la plus grande prudence, pour respecter le protocole sanitaire établi avec l’assentiment de l’ensemble des syndicats, à l’exception de la CGT.

Reprise d'une tournée sur le système 2 fin mai

En CSE extraordinaire ce vendredi après-midi, la direction a annoncé la suite des opérations. Le système 2 (3008, 5008, Opel Grandland) sera relancé fin mai sur l'une des tournées : la tournée B reprendra le lundi 25 mai, en même temps que la reprise des transports, le service des bus PSA qui transporte les opérateurs.

La semaine suivante, le 2 juin, le système 1 passera à un effectif complet avec les deux tournées (A et B). Attention : à partir de la semaine prochaine, c'est la direction qui missionnera les effectifs, la reprise ne se fera plus avec des effectifs volontaires.

à lire aussi Coronavirus : PSA et Fiat Chrysler renoncent à verser un milliard d'euros à leurs actionnaires

Une reprise en plusieurs vagues

Ce vendredi matin, ce sont d'abord 200 salariés qui ont fait redémarrer l’outil industriel sur le système 1. D’abord à l’emboutissage et au ferrage (où l’on réamorce l’encours de pièces). Lundi 18 mai, 300 autres salariés sont attendus pour relancer, à petits pas, la ligne de production de la 308. La troisième vague aura lieu mardi. 730 salariés en production, tous volontaires, reprendront alors le travail, soit moins du dixième de l’effectif de Sochaux.

La ligne sera d'abord lancée, avec une demi équipe, à toute petite cadence

L’enjeu de ce redémarrage, après deux mois d’arrêt, est de tester le protocole sanitaire mis sur pied par la direction, pour protéger les salariés. "PSA a vraiment mis les moyens", reconnaissent les syndicats qui ont approuvé ce protocole, à l'exception de la CGT qui a émis un avis défavorable, estimant que "cette reprise est prématurée, alors que la pandémie n'est pas encore contenue".

Ce protocole sanitaire est présenté à l’entrée de l’usine et dans chaque atelier. La ligne sera d'abord lancée, avec une demi équipe, à toute petite cadence. La production s’arrêtera un peu plus tôt dans la journée pour faire le point sur ce nouveau fonctionnement. "C’est un tour de chauffe", dit Force Ouvrière. "Avec une certaine inquiétude", reconnaît la CFDT. Des contrôleurs ont été missionnés pour mesurer l’efficacité de ces protections. La productivité passe désormais eu second plan.