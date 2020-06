Déconfinement : ce n'est pas encore l'heure de la reprise pour le traiteur AROM, leader du marché à Bordeaux

Le déconfinement ne permet pas vraiment la relance de l'activité des traiteurs. Contrairement aux bars et aux restaurants qui ont retrouvé une activité plus normale depuis ce mardi, les traiteurs ne voient pas leur carnet de commandes se remplir. Pendant la période de confinement le leader du marché à Bordeaux, le groupe AROM, qui détient notamment la marque Lacoste Traiteur et qui gère le réceptif lors des événements au stade Matmut Atlantique, a vu son activité s'arrêter net et des dizaines d'annulations d'événements. Depuis le déconfinement, il n'y plus d'annulation pour le mois d'août mais pas de nouvelle commande non plus.

Une perte de 8 millions d'euros sur l'année

Le président du groupe, Didier Oudin, est contraint de laisser la quasi totalité de ses effectifs en chômage partiel, faute de commande. "Certains ne viennent que huit heures par semaine, j'ai instauré une permanence avec mes commerciaux." Le groupe AROM a perdu près de 30% de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 à cause de la crise du COVID-19.

Pour le secteur des traiteurs c'est une année noire, les pertes ne pourront pas être rattrapées dans l'année. "La majorité des personnes qui ont annulé leurs événements, les ont reportés en 2021. _Je compte relancer mon activité en 2021_", avoue le président de l'entreprise.

Toutes les entreprises ont annulé leurs événements du mois de septembre. Je les comprends ! Inviter des clients en restant à un mètre les uns des autres, avec un masque... ce n'est pas très festif. - Didier Oudin

Pour limiter la casse l'entreprise va devoir recourir au prêt garanti par l'Etat. "Il faut être conscient que cela n'est qu'un prêt que le groupe devra rembourser sur plusieurs années. Ce n'est pas de l'argent gagné, cette argent ne va pas dynamiser mon entreprise".