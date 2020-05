Déconfinement : le centre commercial Saint-Sébastien à Nancy se prépare à la réouverture

Pendant les huit semaines de confinement, le centre commercial Saint-Sébastien à Nancy était resté partiellement ouvert. A partir du 11 mai, les 107 boutiques seront à nouveau accessibles au public. Une réouverture qui est évidemment très cadrée, avec des mesures sanitaires mises en place.

Port du masque "recommandé" pour entrer au centre commercial

Le nombre d'accès au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy sera réduit à trois entrées, celle du passage Saint-Thiébaut, la place Charles III et le parking. La directrice, Sandrine Bénard, évoque une réduction de 50% du nombre de visiteurs par rapport à la fréquentation habituelle. "On a un renfort d'agents de sécurité qui devront rappeler les gestes "barrière", et recommander fortement l'usage du masque. Si on voyait trop de personnes sans masques, on le rendrait peut-être obligatoire", envisage-t-elle.

Dans tous les cas, certaines boutiques n'autoriseront pas l'entrée de visiteurs non-masqués. Des marquages au sol doivent permettre aux clients de respecter la distanciation sociale, et des messages sonores rappelleront tous les quarts d'heure les consignes de sécurité. Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des visiteurs dans chaque magasin. Quant à la désinfection, elle sera quasiment systématique. "Il y aura des passages sur tous les points de contact, comme les rampes d'escalator, les portes battantes, le point d'accueil..."

On est préparés, et on espère que nos clients seront rassurés. - Sandrine Bénard

Des mesures qui sont certes contraignantes, mais qui ne remettent pas en cause la nécessaire réouverture du centre commercial Saint-Sébastien, selon sa directrice. "C'est une gestion de crise. On a anticipé tout ce qu'on pouvait anticiper. On a fait en sorte que les gens se sentent bien chez nous, en sécurité, et qu'ils puissent retrouver un shopping presque normal." Les enseignes de prêt-à-porter, quant à elles, ont pour consigne de mettre en quarantaine et/ou de passer à la vapeur tous les articles essayés par les clients.