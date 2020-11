Déconfinement : le centre commercial Steel voit le bout du tunnel

Après l'allocution présidentielle et la réouverture annoncée des commerces non essentiels ce week-end, vous voyez le bout du tunnel ?

Oui. notamment pour les commerçants de Steel mais pour tout le commerce physique. C'est le bout du tunnel pour l'ensemble des commerçants qu'ils soient en centre-ville, à Saint-Étienne ou ailleurs.

Vous ne voulez pas opposer les petits commerçants à ceux du centre commercial Steel ?

Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est qu'il y a aucune raison de le faire. Je trouve l'opposition déraisonnable et absolument pas vertueuse. Et encore moins en cette période de crise. Un commerçants, c'est un commerçant, qu'il soit gros, petit, à Steel ou en centre-ville, il a les mêmes problématiques. Et un commerce fermé c'est un lieu de vie qui s'éteint.

Ces dernières semaines, certaines des enseignes de Steel étaient ouvertes, Leroy Merlin notamment. Decathlon en "click and collect". Certains restaurants également en vente à emporter. Ça représentait quoi en terme de visites, de chiffre d'affaire selon vous ?

On a eu énormément de visiteurs en moins. Mais quand on confine, c'est pour avoir moins de circulation. On s'y attendait. Et concernant le chiffre d'affaire il est trop tôt pour pouvoir les chiffrer.

Vous avez cosigné une lettre envoyée à le Préfecture de la Loire avec d'autres acteurs du commerce stéphanois pour une réouverture dès ce week-end. Vous parliez de 800 emplois en jeu. Ils vont pouvoir être sauvés selon vous ?

Il reste quatre week-ends avant Noël. Les courriers qui ont été envoyés un peu partout en France ont permis de sauver un week-end. On doit tous s'en réjouir. Évidemment il ne s'agit pas de contrarier les efforts qui ont été mis en place par les services hospitaliers. Il faut les remercier et ne pas saboter le travail. Mais le gouvernement va mettre en place un nouveau protocole qu'il s'agira de respecter. On ne peut que se réjouir de la réouverture et cela permettra de conserver l'intégralité de nos emplois.

Comment vous allez le faire respecter ce protocole sanitaire ? Le centre commercial Steel avait été montré du doigt par certains pour expliquer l'explosion de l'épidémie à Saint-Etienne en octobre.

On attend les nouvelles dispositions qui doivent être présentées par le premier ministre Jean Castex ce jeudi. Et concernant le fait d'avoir été montré du doigt, c'est plutôt par défiance ou par opposition, que par rapport à des faits puisque l'intégralité des mesures sanitaires a été respectée à Steel, que Steel est un centre commercial à ciel ouvert, donc qu'on soit dans une rue ou à Steel on était à peu prêt de la même manière protégés ou exposés au Covid. Sauf que nous, on avait des services de sécurité qui veillaient au très bon respect du port du masque.

Ces agents de sécurité seront de nouveau mobilisés ce week-end pour faire en sorte que tout se passe bien ?

On a la chance d'avoir prévu d'être ouverts ce dimanche, donc nous sommes prêts à rouvrir samedi et dimanche. Et dès mardi soir on a envoyé les courriers nécessaires à tous nos prestataires pour pouvoir se mettre en place dès vendredi et être prêts dans les meilleures conditions pour ce week-end.