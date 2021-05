Déconfinement : le directeur du Parc Astérix ne veut pas d'un pass sanitaire

Depuis ce jeudi 6 mai, les parcs d'attraction connaissent leurs dates de réouverture : ce sera le 9 juin, trois semaines après les parcs dénués d'attractions, a annoncé le secrétaire d'état en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, sur RMC. Les parcs à thème pourront rouvrir dès le 19 mai, sans leurs attractions. Le directeur du Parc Astérix, Nicolas Kremer, réagit sur France Bleu Paris à cette annonce le vendredi 7 mai : "on ne comprend déjà pas très bien, ça veut dire quoi un parc d'attraction sans attractions ? On ne peut pas rouvrir comme ça, on va donc partir sur la date du 9 juin, mais on aurait préféré rouvrir le 19 mai, nous sommes prêts à être opérationnels en deux semaines. Chaque jour sans exploitation nous fait perdre potentiellement de 500 000 à 1 million d'euros".

On ne comprend pas pourquoi on est assujettis au pass sanitaire

Nicolas Kremer ne s'arrête pas là et pointe du doigt les décisions du gouvernement concernant la nécessité d'un pass sanitaire pour se rendre au parc d'attraction. "Ça pose deux problèmes. On est une activité d'impulsion, les gens décident la veille pour le lendemain qu'ils viennent. S'il faut faire un test, des papiers, on va perdre de la clientèle. _Et puis on n'est pas équipés, tout simplement, pour lire les pass sanitaires_, il faudrait en lire 15 000 par jour (la jauge d'entrée l'été dernier), sans compter les personnes nous présentant un papier dont il faudrait vérifier l'identité". Le directeur ne comprend pas pourquoi les musées, les jardins publics, échappent au pass sanitaire et pas les parcs d'attractions : "on est une activité de plein air, la densité de population est inférieure à beaucoup d'autres endroits, sans parler des milieux clos", assène-t-il.

Le parc est prêt : 1000 embauches pour l'été

Pour le reste, Nicolas Kremer assure que le Parc Astérix est dans les starting-block pour la réouverture. Les salariés sont mobilisés et le parc pourrait reprendre son activité en deux semaines, affirme-t-il. "On a rouvert l'été dernier dans ces conditions, on sait comment respecter la jauge, on a du gel, on fait respecter le port du masque, on a même travaillé sur un outil de file d'attente virtuelle pour éviter les attroupements en attendant les grosses attractions", explique le directeur. Si la saison est conforme à ce qu'attendait le parc, 1000 saisonniers vont pouvoir travailler cet été, "peut-être plus si on fait les nocturnes au mois d'août", ajoute Nicolas Kremer.