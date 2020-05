Déconfinement : le marché de Montbrison en version étendue à partir de samedi

Le déconfinement à Montbrison passe par le retour des produits manufacturés sur le marché à partir de ce samedi. Mais pour accueillir les exposants tout en respectant toutes les mesures sanitaires et de sécurité, le marché va se tenir sur toute la journée.

Le marché de Montbrison a été désigné "plus beau marché de France" en juin 2019.

Le marché de Montbrison, élu plus beau marché de France l'an dernier, va reprendre de manière plus étendue ce samedi. Malgré le confinement, le marché avait pu être maintenu ces dernières semaines mais uniquement pour la partie alimentaire et avec seulement une cinquantaine de producteurs.

Marché alimentaire le matin, autres produits l'après-midi

Dès samedi, les produits manufacturés, les vêtements notamment, seront aussi de retour. Mais pour respecter à la fois les mesures sanitaires et celles liées au risque attentat, les exposants ne vont pas pouvoir retrouver la rue Tupinerie. Le marché va être maintenu sur les places qui encadrent l'hôtel de ville, avec des horaires étendus pour permettre un roulement entre les producteurs et les autres exposants : pour l'alimentaire ce sera de 8h jusqu'à 13h, sur les deux places. Et après nettoyage, sur les même places, le marché reprendra à 15h pour les autres produits.