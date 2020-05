Déconfinement : le marché forain de retour dès le dimanche 24 mai à Chenôve près de Dijon

Les marchés forains de Chenôve seront à nouveau autorisés à rouvrir à partir du dimanche 24 mai et du mercredi 27 mai 2020. Depuis le début du confinement lié à la crise sanitaire, ces marchés forains avaient été fermés conformément au décret ministériel interdisant la tenue des marchés, couverts ou non, pendant cette période.

De nouveaux aménagements pour le marché de Chenôve

Dans le cadre du déconfinement progressif actuellement en cours depuis le 11 mai dernier, la ville de Chenôve a étudié la possibilité d’ouvrir de nouveau ces marchés, dans le respect des préconisations sanitaires transmises par les autorités. Le 24 mai prochain, le « marché dominical » à Chenôve rouvrira donc ses portes avec la mise en place d’un parcours et d’un sens de circulation uniques au sein du marché pour éviter le brassage de personnes présentes sur les lieux.

Des commerçants présents en nombre restreint

34 commerçants de produits de bouche s’installeront ce dimanche aux horaires habituels et sur le site actuel, boulevard Bazin, mais dans une configuration différente afin de veiller au respect strict des mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire préconisées par la Préfecture de la Côte d’Or. La municipalité entend les faire appliquer avec la plus grande vigilance:

-points d’entrée et de sortie uniques avec présence fixe d’agents,

-distanciation entre les différents stands,

-installation de barrières pour matérialiser les cheminements d’accès devant chaque stand et le sens de circulation de manière à éviter que les clients ne se croisent pas de trop près,

-matérialisation de l’interdiction pour les clients de toucher les denrées sur les étals,

-consignes affichées à destination des clients et rappels effectués aux commerçants,....

Des consignes sanitaires à respecter

Pour limiter la fréquentation traditionnellement importante et maintenir les règles de distanciation au sein du marché, la municipalité encourage chacun à venir seul faire ses courses, comme cela est vivement recommandé dans le contexte actuel. Le port du masque est fortement recommandé. Les clients seront invités à se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique aux entrées et sorties du marché qui seront matérialisées avec la présence fixe d’une personne pour vigilance. Outre la présence du personnel communal, une équipe renforcée d’agents de sécurité sera présente pendant toute la matinée pour veiller au bon respect de ces consignes. Cependant, la Ville de Chenôve compte sur la responsabilité de chacune et de chacun pour ne pas se mettre en danger ou mettre en danger autrui par des comportements inappropriés. Le marché du mercredi, beaucoup plus restreint en termes de nombre de commerçants et de fréquentation, ouvrira ses portes le 27 mai selon le même principe.

Informations pratiques

Ouverture au public dimanche et mercredi : 08h15 - 13h15

Entrées : rue Jules Ferry d’un côté et croisement du boulevard Bazin et de la rue du onze septembre.