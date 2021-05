Déconfinement : le monde de la nuit à Laval se sent "pestiféré", sans "aucune perspective de réouverture"

Les boîtes de nuit n'ont pas rouvert depuis plus d'un an et elles n'ont pas de calendrier de réouverture pour le moment. Le secteur culturel se prépare à rouvrir la plupart de ses établissements ce mercredi, alors dans ce contexte, le monde de la nuit se sent délaissé. Pour soutenir le secteur des discothèques, la ville de Laval a lancé une soirée symbolique. Ce samedi 22 mai, 4 DJ organisent tour à tour un concert en direct de 20h à 23h, il sera retransmis sur le compte YouTube de la ville. Cet événement est une bouffée d'air pour ces professionnels du monde de la nuit, qui n'en peuvent plus d'être dans l'attente d'une réouverture.

"Il faut trouver des solutions"

"Je suis salarié d'une entreprise qui est fermée depuis 14 mois, bientôt 15, et il n'y aucune perspective de réouverture", soupire Pascal Bellanger, alias DJ Renegat, salarié de la boîte de nuit Le Deluxe à Laval. Pour ce DJ, le monde de la nuit est "pestiféré". Il pointe du doigt le "manque de considération" du gouvernement. Par exemple, comment expliquer, selon lui, que des concerts tests puissent être organisés pour le monde de la musique et qu'une soirée test en boîte de nuit ne puisse pas être envisagée ?

Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas rouvrir cet été, même s'il faut un pass sanitaire?

DJ Renegat

DJ Renegat met en avant la mauvaise réputation dont souffrent les boîtes de nuit pour justifier le fait qu'aucune date de réouverture n'ait été fixée. "Quand on a entendu monsieur Macron expliquer tout ce qui allait rouvrir et à quelle date, il a bien été marqué en dessous : sauf les discothèques. On était vraiment les pires. Et on n'a jamais compris pourquoi et je comprends toujours pas pourquoi", souligne Jérôme Gougeon, alias Grom G.

Le Deluxe à Laval a rallumé ses projecteurs et boules à facette le temps de la présentation de #LAVIBE, la soirée organisée par la ville de Laval. © Radio France - Maïwenn Bordron

Un autre DJ, basé à Bonchamps-lès-Laval, appelle également les autorités à "trouver des solutions" pour que les boîtes de nuit puissent rouvrir. "Même avec ce virus, il faut qu'on puisse avancer. Je ne sais pas si on a la possibilité de jouer avec toute la partie ventilation. Je sais qu'ils commencent à travailler sur tout ce qui est centrale de traitement d'air pour essayer de retirer ce virus-là", suggère Patrice Faveris, alias DJ Klozenn, qui participe également à la soirée de soutien organisée par la ville de Laval.

On est en 2021, il faut qu'on puisse s'adapter à ce virus et principalement en lieu clos.

DJ Klozenn

Après des mois de fermeture, l'incompréhension règne toujours au sein du monde de la nuit. "Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire : toi tu vas ouvrir, toi tu vas ouvrir mais nous, non", regrette le DJ Grom G. Il pense que la réouverture aura lieu "après l'été".