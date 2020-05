VIDEO - Déconfinement : le monde entier s’arrache des tunnels désinfectants fabriqués dans le Nord

Alors que les magasins rouvrent à peine en France, deux Nordistes, un père et un fils, ont peut-être inventé l’outil indispensable du monde d’après. Pierre et Jean-Pierre Nicoletti, les gérants de l’entreprise Alinéair, basée à Valenciennes et Tourcoing et spécialisée dans le mobilier urbain, viennent de créer le tunnel désinfectant. Une boite de deux mètres de long et un mètre de large dans laquelle passeraient tous les clients avant d’entrer dans un établissement quel qu’il soit.

"Vous rentrez par exemple avec votre caddie, explique Pierre en pleine démonstration. Et cela déclenche une brumisation d’un produit virucide qui tue 99% des virus et bactéries en surface, et vous n’êtes même pas mouillés !" Ce produit, fabriqué spécialement en laboratoire, est bien sûr homologué aux normes européennes et sans danger. "Cela prend au total quatre secondes !" se félicite le Nordiste.

Des commandes russes, finlandaises, britanniques

L’idée est venue pendant le confinement. "On voyait devant les supermarchés des employés nettoyer les manches des caddies et des files d’attente très longues, explique encore Pierre Nicoletti. On s’est dit qu’il fallait trouver un moyen d’automatiser pour faire gagner du temps à tout le monde.

Pierre Nicoletti entre avec un caddie dans le tunnel désinfectant © Radio France - Emma Sarango

Possibles embauches

Grandes surfaces, enseignes de bricolage, usines aéronautiques : 500 commandes ont déjà été passées et pas seulement en France car les médias américains, finlandais, luxembourgeois, russes en font la promotion. Au rythme de 300 tunnels fabriqués chaque semaine, les premières livraisons devraient intervenir mi-juin. Et les Nicoletti bénéficient d’une aubaine : l’assurance maladie s’engage à rembourser la moitié du tunnel pour toute entreprise de moins de 50 salariés.

L’usine Alinéair de Tourcoing emploie aujourd’hui une quinzaine d’ouvriers, une vingtaine d’autres pourraient être embauchés si les commandes se maintiennent.