Déconfinement : le Pizz' Bar à Longevelle-sur-Doubs attend sa première ouverture avec impatience

A Longevelle-sur-Doubs, Audrey et Steeve trépignent d'impatience d'engager la véritable ouverture de leur Pizz' Bar, dès que la crise sanitaire l'autorisera. Ils ont repris l'affaire en janvier. Avec le soutien de la mairie et la vente à emporter, ils ont pu se constituer une première trésorerie.

Il fallait avoir du courage pour reprendre un bar-restaurant en pleine crise sanitaire. Audrey et Steve ont eu ce courage. Et ils ne le regrettent pas. Avec leur cinq enfants, ils ont emménagé au premier étage de la maison de Longevelle-sur-Doubs, tout en prenant possession du bar et de la salle de restaurant au rez-de chaussée. Le Long' Bar est devenu le Pizz' Bar.

Depuis janvier, le couple se fait la main sur les plats à emporter et la livraison le soir. Et ça marche du tonnerre. Entre 20 et 30 commandes, chaque soir. De quoi se constituer une première trésorerie en vue de l'ouverture tant attendue dès le feu vert du gouvernement. "On est prêt. On finit l'aménagement de la terrasse. On trépigne même d'impatience de découvrir notre nouvelle activité" "explique Audrey Faccini. "Ce sera notre première ouverture. Il va falloir qu'on se mette dedans pour réussir cette nouvelle étape" ajoute Steeve.

"On se prépare, même si on pense que la mi mai, c'est encore un peu tôt" Copier

Le couple de Mandeure a sauté sur cette offre de gérance proposée par le biais de SOS villages. Le maire de Longevelle-sur-Doubs, Pierre-Aimé Girardot, a été emballé par leur candidature. Et pour les accompagner, il leur fait cadeau des loyers pendant la crise sanitaire, en même temps qu'il a concédé quelques travaux supplémentaires dans le restaurant et l'appartement du premier étage.

Le Pizz' Bar, dans la traversée du village © Radio France - Christophe Beck

"On est bien aidé par la mairie", insiste Steeve. "Heureusement", ajoute Audrey, "Nous sommes partis de rien, et en pleine crise sanitaire. Sans cette aide, on n'en serait pas là aujourd'hui."

La vente à emporter et la livraison de pizzas les soirs a permis au couple de se constituer une première trésorerie qui permettra de lancer l'affaire au moment de l'ouverture. "Pour avoir droit à l'aide de l'état, on aurait dû ouvrir en décembre 2020, alors qu'on a ouvert en janvier 2021", précise Steeve.

"Un pari courageux, mais un pari gagné" s'exclame Audrey Copier

Audrey et Steeve se félicitent encore de l'accueil de la population de Longevelle-sur-Doubs et des villages alentours. "Maintenant, on attend avec impatience la réouverture pour prendre notre véritable envol".