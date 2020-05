Déconfinement : le Secours populaire du Puy-de-Dôme sous tension lance un appel aux dons

La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a eu pour conséquence de creuser davantage le sillon de la précarité. Et le déconfinement n'a absolument rien changé à la pression de la demande toujours plus grande de soutien. Depuis le 11 mai, les bénévoles du Secours populaire du Puy-de-Dôme continuent à aider plus de 1.500 foyers par semaine, soit en moyenne 4.500 personnes, dont 40% de nouvelles demandes en moyenne. A raison d’une aide de 5 euros par jour et par personne (montant minima retenu par le Secours Pop 63 pour se procurer des produits alimentaires et d’hygiène), cela représente une dépense de 135.000 euros sur six semaines.

Un appel aux dons

En plus de l’accueil quotidien des personnes qui ont pu se déplacer, des équipes de bénévoles se rendent dans des hôtels où sont hébergées des personnes ou des familles. 250 colis sont ainsi distribués chaque semaine, avec l’aide de l’ANEF63. Autre objectif : assurer un lien avec la scolarité. Le Secours populaire a collaboré avec les enseignants des écoles élémentaires et des collèges pour aider plus de 70 enfants à bien suivre leurs programmes scolaires. Pour assurer toutes ses missions, le Secours populaire du Puy-de-Dôme a besoin de trouver des moyens financiers pour continuer et faire face aux demandes toujours plus nombreuses.

Les bénévoles du Secours Populaire du Puy-de-Dôme toujours aussi motivés - © Secours Populaire 63

C'est poignant de voir des gens qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours dévorer ce qu'on leur donne - Alain Albot

Un appel aux dons est donc lancé. D'autant que les stocks de denrées s’amenuisent. Exemple à l’antenne d’Issoire qui aide déjà 90 familles. La crise sanitaire n’a rien arrangé. "Nous n'avons pas de rentrée d'argent et ce qui est assez poignant, c'est de voir des gens qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, qui nous remercient et qui dévorent ce qu'on leur donne", se désole Alain Albot, responsable du comité du Secours populaire à Issoire_. "_On a de plus en plus de gens qu'on ne voyait pas auparavant. Le coronavirus a entraîné une crise économique avec des licenciements ou des non renouvellement de contrat. Des gens de tout bord. Des intérimaires, des gens sous contrat court, voire même des petits entrepreneurs. On a aussi des retraités qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est vrai que le coronavirus a provoqué une aggravation de la situation sociale. Vraiment la faim existe, on le voit tous les jours."

Tous les dons sont les bienvenus, en argent et en denrées alimentaires sèches comme les conserves, la farine, les pâtes, le sucre. Le centre du Secours Populaire d’Issoire se situe avenue de l’Union Soviétique (entre la piscine et la gare). Vous pouvez appeler au 04.73.55.16.09.

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre versement, dans la limite du plafond de 1000 euros. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, un don de 60 euros vous revient en réalité à 15 euros.