Déconfinement : Le secteur de l'immobilier reprend progressivement son activité

Pendant le confinement, près de 50% des français ont eu recours au télétravail pour assurer une continuité de l'activité dans l'entreprise. Tous les secteurs ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire et forcément, les notaires et les agences immobilières eux non plus n'ont pas été épargnés par celle-ci. Pour continuer l'activité, les notaires ont travaillé de chez eux en répondant aux différentes questions de leurs clients et en faisant signer les documents de manière électronique pour assurer le bon déroulement des transactions.

Certaines ventes ont pu être décalées, si une demande de crédit avait été faite. En revanche pour un dossier complet, la vente ou l'achat d'un bien a pu être acté grâce aux signatures électroniques ou grâce à la procuration.

Pour ceux qui auraient prévu d'acheter ou de vendre leur bien immobilier, le cour de l'immobilier n'a pas réellement évolué pendant la période de confinement. Il faudra attendre encore plusieurs semaine pour vraiment voir ou non une évolution des prix de l'immobilier;

Ce qui change avec le déconfinement

Roland Tripard président National d'IAD FRANCE et Maitre François-Xavier Bousquet Notaire évoque la reprise d'activité Copier

Même si la France se déconfine depuis le 11 mai dernier et que chacun peut se déplacer librement (dans un rayon de 100km), les visites immobilières resteront dans un premier temps virtuelle pour présenter le bien. Dans une seconde étape, si le bien intéresse le potentiel acheteur, une visite réelle avec port du masque obligatoire pourra être proposée.

Pour ce qui est de l'achat d'un bien, et en cas d'une demande de crédit, il vous faudra compter plus de temps pour l'obtention de celui-ci. Lors de l'achat n'hésitez pas à demander une condition suspensive d'au moins deux mois. De manière générale, les délais pour les ventes et les achats vont être élargie.

Lors de la visite d'un bien pour des raisons d'hygiène et de sécurité, le potentiel acquéreur du bien ne pourra toucher aux différentes surfaces du logement. De plus, les différents visiteurs du bien, devront impérativement se laver les mains à l'entrée et à la sortie du logement avec une solution hydroalcoolique.

Pour garantir là encore la sécurité de tous, les visites pourront être beaucoup plus espacées pour permettre aux propriétaires de nettoyer correctement la maison ou l'appartement.

Si vous êtes en location et que vous devez rendre votre appartement ou maison dans les jours, semaines qui arrivent, il vous sera nécessaire de nettoyer de fond en comble le logement et de désinfecter un maximum les surfaces restantes dans l'habitation. Lors de la remise des clés n'hésitez pas à nettoyer celles-ci avec une solution hydroalcoolique.

Si vous avez prévu de déménager prochainement à plus de 100km, pas de panique vous pourrez vous déplacer sans crainte en imprimant l'attestation de déplacement mise en place par le gouvernement