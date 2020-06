Déconfinement : le taxi offert pour les Biterrois qui vont au restaurant

Les 26 taxis radio de Béziers ont décidé d'accompagner la réouverture des restaurants à leur manière. Jusqu'au 7 juin, le taxi pour aller au restaurant en ville, c'est cadeau !

"Les gens appellent un restaurant de la ville pour réserver une table, ensuite le restaurant nous contacte et nous allons chercher le client chez lui. À la fin du repas, on le ramène. Nos 26 taxis sont mobilisés quatre heures et demie par jour pendant six jours" précise Fabien Millo vice-président des taxis radio de Béziers.

Pour les clients se rendant dans les restaurants de Béziers l'aller-retour est gratuit. Pour les habitants de l'agglomération, le prix de la course est réduit de 10 euros.

"La volonté c'est de donner un coup de pouce aux restaurateurs de la ville. On veut que Béziers revive, que les gens sortent."

Fabien Millo vice président des taxis radio de Béziers Copier

L'opération proposée tous les jours de 11h45 à 14h et de 18h45 à 21h, ne concerne pas les snacks, la restauration rapide, les cafétérias et drive.