Déconfinement : le tourisme vosgien peut-il sauver sa saison ?

Les Français seront en vacances près de chez eux cet été. C’est ce que prévoit le gouvernement et le secrétaire d’état au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. « Le tourisme ne pourra reprendre dans un premier temps, qu’avec une clientèle d’ultra proximité » dit-il. La Région Grand Est a déjà annoncé qu’elle communiquerait d’abord en direction de ses habitants, pour leur faire redécouvrir la région. Dans ce contexte, le département des Vosges peut-il tirer son épingle du jeu ?

"Il faudrait déjà connaître les dates de réouvertures", pour Xavier Grimont, le représentant vosgien de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière et directeur du Relais de Vincey. Une réunion interministérielle est prévue le 14 mai et la décision concernant les réouvertures de restaurants et cafés devrait être prise fin mai.

Beaucoup moins d'événements rassembleurs

Les Vosges entendent bien jouer la carte "nature" avec les randonnées, le vélo et la découverte du patrimoine mais en étant privées de plusieurs locomotives, les grands rassemblements étant interdits. Pas de "Motordays" à Gérardmer, ni de triathlon XTerra par exemple. On voit mal comment le feu d'artifice du 14 août à Gérardmer pourrait avoir lieu même si rien n'est encore acté. "Il va falloir un peu se réinventer", résume le directeur de l'office de tourisme intercommunal des Hautes-Vosges Bruno Poizat :

"La nature qui est notre point fort regorge de trésors que, souvent, on ne voit pas. On a des personnes qualifiées, je pense aux accompagnateurs de montagne, qui sont à même, avec des mesures sanitaires importantes, de vous faire découvrir la faune, la flore. Après, on ne pourra pas combler complètement ces manifestations qui génèrent des rassemblements de plus de 5.000 personnes."

Les étrangers seront-ils au rendez-vous ?

Les atouts sont là mais les obstacles également nombreux : quid de la clientèle étrangère qui peut représenter 25% à 50% du chiffre d'affaires à certaines périodes. L'étiquette Grand-Est, région particulièrement touchée par le virus, sera peut-être lourde à porter pour le tourisme. Le département des Vosges apparaîtra-t-il en rouge ou en vert au début de l'été? Ce sera un paramètre à prendre en compte pour Xavier Grimont, représentant des hôteliers du département :

"Si, du jour au lendemain, on passe du vert au rouge parce qu'il y a un problème sanitaire, ce sera différent. C'est pour ça qu'on aura peu de réservations. Les gens viendront au coup par coup."

Le département qui peut s’en sortir grâce à l’hôtellerie de plein air, capable de s’adapter rapidement ou aux chalets individuels qui permettent de s’isoler, contrairement aux grands immeubles des stations balnéaires du sud de la France.