Déconfinement : le tout récent complexe des 4 éléments à Châteauroux pressé de rouvrir

C'est le jour-J, plus de limitation de déplacement ! Pour la suite du déconfinement, rendez-vous dans un peu plus de deux semaines, le 19 mai : réouverture des terrasses, commerces, lieux de cultures, stades et décalage du couvre-feu à 21h. Pour les salles de sport (mais uniquement les sports sans contact) et les salles intérieures des restaurants, ce ne sera pas avant le 9 juin. Mais cet horizon, la famille Denormandie l'attend avec impatience. Leur complexe castelroussin de 6000m² réunit quatre pôles : restaurant, salles et terrains de sport, spa et espace esthétique. Les 4 éléments ont ouvert en août 2020... pour fermer deux mois et demi plus tard, avec le second confinement. Depuis sept mois, seul le selon de coiffure fonctionne, mais toute la famille est restée au poste, prête à rouvrir.

A Châteauroux, le tout récent complexe sportif et loisirs Les 4 éléments attend avec impatience les différentes phases du déconfinement pour rouvrir entièrement. © Radio France - Solène de Larquier

Mère, père et fille s'affairent au comptoir tandis que leur autre fille gère le salon de coiffure à l'étage. Derrière eux, un store est baissé. "Une riche idée pour économiser l'énergie" commente Christine Denormandie. Il sépare le hall d'entrée du restaurant : 300 m² et une grande terrasse. "On avait déjà tout prévu : l'ouverture des terrasses, voir comment est ce qu'on allait faire, le nombre de tables qu'on peut mettre, ce qu'on peut déplacer" commente Anaëlle Mouré-Denormandie, cogérante. On sent l'envie aussi chez sa mère, Christine Denormandie : "Nous sommes très impatients d'ouvrir, pour pouvoir revoir nos clients qui nous manquent parce que depuis bientôt sept mois, ça a été très long" explique-t-elle avant de reprendre : "On a déjà des réservations pour le 19 mai. Les clients eux aussi ont vraiment hâte de se retrouver pour pouvoir manger ensemble."

La salle du restaurant est restée figée depuis le second confinement. © Radio France - Solène de Larquier

La famille en attente du protocole sanitaire précis

Des appels qui pleuvent aussi concernant la partie sportive du complexe, comme ce client qui voulait réserver le terrain de foot five. Mais là, il va falloir patienter la troisième, voire la quatrième phase du confinement : "On pense pouvoir rouvrir le 9 juin les sports individuels, à deux, à quatre, mais le foot et le basket ce sont des sports de contact. On est en attente du protocole à ce niveau." explique Anaëlle Mouré-Denormandie en charge des salles de sport. Le spa soulève aussi des questions.

Ici un terrain de foot à cinq. © Radio France - Solène de Larquier

Seul le salon de coiffure est ouvert en ce moment, faisant entrer un peu d'argent, mais les charges s'accumulent : "Au niveau de l'électricité par exemple, c'est 2000 euros par mois pour chauffer, et encore quasiment tout le bâtiment est fermé, imaginez quand tout est ouvert" commente Christine Denormandie, qui ne se verse aucun salaire, ni elle, ni son mari, depuis le début du projet. Mais la famille a pu compter sur le soutien de certains partenaires, qui ont accepté de repousser les échéances de ce projet flambant neuf à plus de quatre millions d'euros.

On a profité de ce confinement pour revoir un peu à la hausse toutes les idées qu'on avait.

Mais la famille continue de croire en ses projets. "On a vu l'engouement même avec deux mois d'ouverture" avance la fille ainée. "On a profité de ce confinement pour revoir un peu à la hausse toutes les idées qu'on avait au début et qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place après les travaux" explique Anaëlle Mouré-Denormandie qui détaille : "l'école de foot qui existe déjà. On va mettre en place une école de padel. On va vraiment amplifier les choses sur les cours collectifs. Ça va être animé tout le temps, même au niveau du restaurant avec des soirées." Dans le hall d'entrée, la famille a aussi installé une boutique, juste à côté du club shop, entreprise de personnalisation de matériel sportif. La famille Denormandie attend que le protocole sanitaire se précise pour faire revenir ses cinq salariés. Elle est également à la recherche d'un cuisinier, le leur ayant décidé de se reconvertir pendant le troisième confinement.

La mère Christine Denormandie et ses deux filles, Anaëlle (g.) et Julie (d.) posent devant la boutique d'équipements sportifs. © Radio France - Solène de Larquier