Fermé depuis le 30 octobre, le Zooparc de Beauval ne pourra pas rouvrir pour Noël. Après les annonces du président Macron sur le déconfinement, le plus grand site touristique du Centre Val-de-Loire annonce sa réouverture pour le 30 janvier et va recruter 400 saisonniers pour 2021.

Déconfinement : le Zoo parc de Beauval prévoit une réouverture le 30 janvier 2021 et recrute

Le Zooparc de Beauval, dans le Loir-et-Cher, rouvrira le samedi 30 janvier 2021. C'est ce qu'annonce le célèbre parc zoologique, ce mercredi, au lendemain de l'annonce du calendrier du déconfinement par le président de la République.

Emmanuel Macron a fait savoir, mardi soir, dans son allocution que les parcs d'attraction seront fermés jusqu'au 20 janvier. Après avoir espéré une réouverture avant les fêtes de fin d'année, Beauval sait donc qu'il ne pourra donc pas rouvrir avant cette date. Même si une grande partie du site est située en extérieur rappelons qu'il y a, sur place, le dôme équatorial (structure fermée inaugurée début 2020), et quatre hôtels qui accueillent du public sur place.

La date du 30 janvier a été choisie, indique-t-on au Zooparc de Beauval, puisque "cela laissera une semaine aux équipes pour préparer le vrai lancement de la saison que constitue le début des vacances de février".

Beauval lance quand même son recrutement de saisonniers pour 2021

Fermé depuis le 30 octobre, dans le cadre du reconfinement décidé face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, le plus grand site touristique du Centre Val-de-Loire prépare toutefois la saison 2021. Et annonce une grande campagne de recrutement : "400 postes à pourvoir à partir de fin Janvier dans le ZooParc et ses quatre hôtels."

Dans le détail, voici ces postes à pourvoir : 150 CDD à temps complet pour les hôtels (serveurs, barmen, commis de cuisine, valets de chambre, réceptionnistes, plongeurs) et 250 CDD à temps complet ou partiel pour le ZooParc ("équipiers" en restauration, vendeurs en boutiques, agents d’accueil, agents de sécurité, agents de propreté, conseillers en vente).

En attendant, tous les salariés de Beauval ne sont pas au chômage partiel, puisque il faut toujours entretenir le site et évidemment soigner les animaux, sur place. Une partie des 200 salariés permanents travaillent donc actuellement sur place, comme cela avait été le cas lors de la fermeture lors du premier confinement de la mi-mars au 2 juin.