Déconfinement : les "accros" sont de retour dans les salles de sport

Le club a rouvert ce mardi midi pour le plus grand bonheur de Malik, Jimmy et Giovanni. Les trois jeunes gens sont habitués à soulever de la fonte et retrouvent leur salle de musculation après deux mois et demi de fermeture. "Ça pique un peu, mais ça va, on était motivés" explique Malik, 20 ans. Il a pris 6 kilos pendant le confinement et s'est fixé l'objectif de les reperdre très vite.

A l'entrée de la salle, il y a du gel hydro-alcoolique à disposition. On se déchausse à droite en entrant, on se rechausse à gauche avant de sortir, mais le masque n'est pas obligatoire. Ce serait impossible de respirer en plein effort. Mais dans la salle, "il y a assez d'espace pour garantir la distanciation sociale entre les sportifs" explique Laure, la responsable. La jauge est limitée à 40 personnes, et le club a mis en place un application pour smartphones qui permet de savoir en temps réel s'il y a de la place. Seuls les cours collectifs sont soumis à réservation.

Tout seul, on n'est pas motivé - Bruno, un adhérent du club

Dans la salle où Sarah dirige un cours de RPM, ils sont habituellement 38. Mais on a supprimé 18 vélos pour respecter la distance d'un mètre entre les coureurs. Ce mardi, ils sont une quinzaine à souffrir. Quarante cinq minutes intensives de vélo indoor, avec des sprints, des plats et des montées, au rythme de la musique. Bruno est heureux de retrouver les copains. _"Oh oui, ça fait du bien, et puis on voit du monde_. Quand on est enfermé pendant deux mois, on sort une fois par semaine et c'est tout" explique le retraité de la bande. "Tout seul, on n'est pas motivé". La plupart ont fait du sport pendant deux mois mais pas vraiment dans les mêmes conditions avoue Facondo. "On n'arrive pas à faire chez nous ce qu'on arrive à faire là, parce que le coach, il arrive à vous pousser tout le temps au dessus".

Retrouver le plaisir de s'entraîner ensemble

C'est vrai que la coach est motivée. Et pourtant, il y a évidemment une petite appréhension à la reprise. Pour elle aussi, c'est la rentrée après deux mois et demi de repos forcé. Equipée d'un micro et juchée sur son vélo sur l'estrade, Sarah pédale en rythme et encourage régulièrement son peloton d'habitués qui enchaîne les accélérations. En quarante cinq minutes, son équipe a parcouru presque 20 kilomètres sur place, perdu des litres de sueur, mais retrouvé le plaisir de s'entraîner ensemble.