Déconfinement : les auto-écoles accueillent les élèves avec un protocole sanitaire très strict

Après deux mois de fermetures, les auto-écoles ont été autorisées à rouvrir cette semaine. Le protocole sanitaire est très strict, que ce soit pour les cours de code que pour les leçons de conduite. Élèves comme moniteurs devront porter un masque, les voitures seront aussi complètement désinfectées par les moniteurs.

Des voitures désinfectées après chaque leçon

Après le soulagement de pouvoir ouvrir, l’heure est maintenant à l’organisation pour respecter les mesures sanitaires. Patrick Maujard est gérant de trois auto-écoles à Orange avec neuf moniteurs. "Tous les élèves et les enseignants seront bien sûr équipés de masques. Le moniteur devra assurer la sécurité de son élève et veiller à la désinfection de la voiture après chaque leçon. Cela veut dire nettoyer tous les points de contacts, volant, pommeau de vitesse, comodo, appui-tête, etc. Des housses ont aussi été mises en place."

Patrick Maujard estime à six minutes le temps nécessaire à un moniteur pour bien nettoyer le véhicule après chaque passage. Pour ses trois auto-écoles à Orange, il a commandé pour 3000 euros de matériel nécessaire au respect des règles sanitaires. Pour prendre le temps de former ses neuf enseignants au protocole sanitaire et de refaire tous les plannings, Patrick Maujard ne reprendra les leçons de conduite dans ses auto-écoles qu’a partir de lundi prochain, le 18 mai.

Des délais pour le passage des examens rallongés

Toutes ces mesures bouleversent l’organisation des auto-écoles et vont rallonger les délais pour les examens. Vont reprendre en premier, ceux qui passent le permis motos et poids lourds. Pour le permis B, ce ne sera pas avant début juin.

Certains élèves vont devoir aussi reprendre quelques leçons pour rafraîchir leurs connaissances et ceux qui attendent une date pour se présenter à l'examen, vont devoir patienter. "Les délais vont forcément être rallongés pour respecter le protocole sanitaire. Alors qu'on peut faire passer _13 candidats sur une journée_, on ne pourra sûrement pas dépasser les 8 élèves", explique Patrick Maujard. "On va faire des évaluations et sélectionner les candidats qui nous semblent vraiment prêts à réussir l'examen".

