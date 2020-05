Déconfinement : les auto-écoles de Moselle s'adaptent pour la réouverture

Le ministère de l'Intérieur a tranché mercredi : les auto-écoles sont autorisées à rouvrir. Une très bonne nouvelle pour les professionnels du secteur en Moselle. Pour reprendre les cours de conduite, ils ont toutefois du s'équiper.

Masques pour les élèves, visières pour les moniteurs

Claire Thil dirige une auto-école à Thionville, qui compte 200 élèves et neuf salariés, elle est aussi présidente départementale du CNPA ESR, qui regroupe 86% des auto-écoles françaises. Elle explique comment vont se passer désormais les cours de conduite : "Les élèves devront obligatoirement porter un masque, les enseignants auront des visières. Il faudra bien évidemment qu'ils se désinfectent les mains avec du gel hydroalcoolique. La voiture sera aérée et désinfectée entièrement entre chaque élève. On n'utilisera pas non plus la climatisation."

Claire Thil a aussi réduit la capacité d'accueil de la salle utilisée pour les révisions du code de la route. Ces adaptations coûtent chers pour ces entreprises, Mario Camiolo est à la tête de deux auto-écoles à Metz et à Forbach, il a dépensé 2.000 euros pour des masques, du gel hydroalcoolique, des hygiaphones.

La durée de validité du code de la route prolongée

Il tient à rassurer les élèves qui n'ont pas pu passer leur permis à cause du confinement : "150 de nos élèves sont en attente de passer le permis de conduire depuis le mois de mars. Mais comme les examens ne reprendront pas avant le mois de juin, nous aurons du retard, il va falloir être patient. La bonne nouvelle, c'est que la durée de validité du code de la route a été étendue jusqu'au 31 décembre." La date annoncée pour la reprise des examens du permis est le 2 juin. Les examens du code, eux ont repris lundi 11 mai.