Déconfinement : les autocaristes de Moselle demandent du soutien

Les sociétés d'autocars de Moselle espéraient une reprise de leur activité avec le déconfinement. Mais le retour timide du transport scolaire et la limitation des longs déplacements empêchent les professionnels de regarder l'avenir avec un peu plus de sérénité.

Thierry Schidler est inquiet et il le confie avec force. Le patron des Autocars Schidler et président de la Fédération des transports de voyageurs de Moselle se fait le porte voix sur France Bleu Lorraine d'une profession qui ne profite pas comme elle le voudrait du déconfinement entamé en France le 11 mai dernier.

Pas le déconfinement espéré

Pour commencer, les autocars de Moselle ne reprennent que très partiellement la route avec la reprise du transport scolaire. "Les maires sont assez frileux, il n'y a donc pas beaucoup d'écoles ouvertes. Et pour les collèges, comme nous sommes encore en zone rouge, il faut attendre début juin" déplore Thierry Schidler.

Il y a aussi cette fameuse interdiction de se déplacer à plus de 100 km de son domicile sans motif impératif et sans attestation. Une restriction "qui minore complétement l'attractivité du transport par autocar." Alors que le printemps est généralement la haute saison, entre les voyages scolaires, les seniors ou les comités d'entreprises, cette année 2020 est à ranger pour de bon au rang des calamités. "J'ai habituellement six personnes qui travaillent au service commercial. En ce moment, je n'ai que deux personnes qui se partagent à mi-temps. Il n'y a aucun appel, c'est juste incroyable..."

Au rythme où vont les choses, il ne voit pas de reprise durable avant le mois de mars de l'année prochaine. "On a besoin d'aide."

Invitation à Emmanuel Macron

Alors Thierry Schidler a adressé une invitation à Emmanuel Macron pour qu'il vienne se rendre compte par lui-même des difficultés et des dangers qui pèsent sur la filière.

"C'est un symbole. Quand on fait du buzz, parfois ça marche" justifie Thierry Schidler pour qui les élus en général n'ont pas conscience du rôle et de l'importance du transport par autocar dans la vie de tous les jours. Il dénonce le fait de ne pas être totalement intégré au vaste plan de relance du secteur touristique présenté la semaine passée par Edouard Philippe au sujet duquel des autocaristes ont manifesté lundi à Paris. "Nous devrions bénéficier nous aussi du chômage partiel jusqu'en mars 2021" réclame-t-il.

Le patron de cette société qui a participé à l'effort collectif en évacuant des malades du Covid-19 à bord de cars médicalisés, redoute des plans sociaux "qui seraient catastrophiques" et pointe l'absurdité d'être obligés de licencier des conducteurs qu'il a habituellement du mal recruter. En parlant du Président de la République, "il sera bien reçu, le rosé est déjà au frais" conclut Thierry Schidler qui espère surtout que son appel sera entendu à Paris.