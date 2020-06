Les bars et restaurants de Metz se préparent à rouvrir ce mardi 2 juin. Un moment très attendu terni par les conditions sanitaires strictes à mettre en place, et l'incertitude de voir les clients revenir pour de bon.

Déconfinement : Entre impatience et inquiétude, les bars et restaurants de Metz se préparent à la réouverture

Deux mois et demi après leur fermeture, les cafés, bars et restaurants de Metz s’apprêtent à leur tour à sortir du confinement. Les premiers clients pourront retrouver leurs cafés, demis de bière ou plats du jour ce mardi 2 juin, conformément aux annonces du Premier ministre Edouard Philippe la semaine passée.

à lire aussi Restaurants, bars et cafés : ce que prévoit la nouvelle phase du déconfinement

Demi-ouverture

Si les professionnels avouent une certaine impatience, ils peinent à s'enthousiasmer pour ce qui ne sera parfois "qu'une demi-ouverture." Ce sera le cas pour le restaurant Le Krystal Palace, rue Gambetta. Cette adresse bien connue du quartier impérial peut accueillir jusqu'à 150 couverts chaque midi. Ils ne pourront être que 70 à 80 tout au plus avec les règles sanitaires imposées (tables de 10 personnes maximum, un mètre au moins entre chaque groupe). "On était une entreprise de 16 personnes, on va redémarrer avec la moitié. On a pas le choix : moitié de client, moitié de personnel" explique le patron de l'établissement Jean-Philippe Trungel qui a dû supprimer les cartes au profit des ardoises et qui ne proposera qu'une gamme de plats réduite dans un premier temps.

Moitié de client, moitié de personnel

Pas question en revanche d'organiser les traditionnels dîners spectacles de la fin de semaine qui représentent tout de même 40% du chiffre d'affaire de l'établissement. "Mais on ne vas pas faire danser les gens avec des masques et à un mètre les uns des autres..."

Déjà des réservations

A la Taverne, rue des Clercs, Nicolas Tronche a lui aussi "neutralisé" une partie de ses tables, même lorsqu'elles sont disposées dans des box. Il ne dispose plus que de 150 places sur 240. Comme au Krystal Palace, le patron n'a pas fait le choix des séparateurs en plexiglas. Trop cher, trop compliqué et envie de garder de la convivialité sans "enfermer les clients." A la veille de la réouverture, il a rassemblé son personnel pour passer les consignes : cartes dématérialisées avec des QR codes, masque obligatoire, distance, chaque table avec un serveur, paiement à table, gestion des toilettes... Tout a été pensé sur le papier, mais il reste toujours des imprévus auquel il n'avait pas forcément réfléchi. "Des choses totalement anodines comme le pain. Comment le touche t-on ? Comment l'amène t-on à table ?" Pour autant, Nicolas Tronche veut garder son optimisme face à la situation. Il a déjà des réservations et se dit confiant sur le retour des clients. "Les gens en ont marre de restez chez eux, de manger chez eux, ont besoin de sortir, de se faire servir. Donc on espère qu'il y aura un engouement."

Peu de passage

Dans le quartier de la gare, Estelle, gérante du bar la Clinik, est plus mesurée. Pendant qu'elle prépare sa salle et sa terrasse face à la statue du général Mangin, celle qui a repris l'activité en début d'année constate bien que la vie n'a pas totalement repris son cours dans ce quartier habituellement très animé. "Il y a encore beaucoup de gens en télétravail, et puis n'y a t-il pas toujours cette psychose dans la tête ? Nous sommes proches de la gare et on le voit bien : il n'y a pas beaucoup de passage." Estelle se dit malgré tout "impatiente" de revoir ses habitués sous les parasols de sa terrasse qui ne demandent qu'à être enfin déployés.