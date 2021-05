Déconfinement : les bars et restaurants du Berry aperçoivent enfin le bout du tunnel

"Ca fait chaud au cœur mais". La présidente de l'Union des métiers de l'hôtellerie du Berry Véronique Gaulon apporte des bémols à l'enthousiasme général de la réouverture des bars et restaurants dans l'Indre, le Cher, comme ailleurs en France, en ce 19 mai. Oui, les professionnels attendaient ce mercredi après sept mois de fermetures imposés par le gouvernement. Oui, les professionnels sont ravis, mais pour eux, "c'est le début du commencement de l'aperçu du bout du tunnel" précise Véronique Gaulon.

Seulement en terrasse, avec une jauge et un couvre-feu

En ce 19 mai, les bars et restaurants peuvent accueillir du public mais seulement terrasse, avec une jauge limitée et un couvre-feu à 21h. Voilà pourquoi Véronique Gaulon est autant mesurées face à ce 19 mai.

Parmi les critiques évoquées par les professionnels, il a aussi le protocole sanitaire renforcé reçu trop tardivement, dans la nuit de mercredi à jeudi, soit à peine une semaine avant la réouverture. Ce protocole "manquait de précisions" selon la présidente de l'UMIH du Berry, "contrairement à celui reçu pour la fin du premier déconfinement".

C'était le flou total dans la jauge - Véronique Gaulon

Elle a finalement appelé la préfecture de l'Indre pour avoir des précisions. Les choses sont désormais claires. Elle comprend aussi ceux qui ont décidé d'attendre le 9 juin pour rouvrir, pour cause de terrasse trop petite ou trop tributaire de la météo. "Est-ce que ça vaut le coup d'investir pour trois semaines, pour les petites terrasses, jusqu'à dix tables?" concède Véronique Gaulon qui comprend la réticence de certains professionnels.

"On a un problème avec cette réouverture poursuit la présidente de l'Umih du Berry. On est des lieux de détente et de convivialité, on va devoir jouer au gendarme". Elle assure que les professionnels ont essayé de le faire au déconfinement l'été dernier. "Il faut que nos clients comprennent qu'on doit faire appliquer les règles, notamment le port du masque. Il est mis jusqu'à l'arrivée du premier plat et remis après, jusqu'au paiement de la note". Autre contrainte, les flux dans les établissements, avec le port du masque dans les déplacements, demander l'autorisation au responsable, pour aller aux toilettes, qui vérifiera s'il n'y a pas la queue. "Ce n'est pas l'ADN de notre métier de faire le gendarme mais on va faire le gendarme car on souhaite que ce déconfinement réussisse".

Ce mercredi, France Bleu vous propose une journée spéciale "tous en terrasse", à suivre avec les 44 stations locales du réseau !