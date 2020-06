Déconfinement : les bars et restaurants se préparent à rouvrir à Montpellier

Les bars et restaurants montpelliérains se préparent à rouvrir ce mardi 2 juin. L'heure est aux derniers détails ce lundi notamment en ce qui concerne l'emplacement des tables et chaises en terrasse.

Après deux mois de fermeture des restaurants et cafés pour cause de coronavirus, les patrons des bars et restaurants s’apprêtent à rouvrir ce mardi dans l'Hérault. Le département est classé en zone verte. Les établissement pourront donc accueillir du public à l'intérieur et à l'extérieur. Avant de recevoir les premiers clients, les détails ont été peaufinés ce lundi avec l’installation des terrasses. La ville de Montpellier en compte près de 600.

Sur le terrain dès le petit matin. Sur la place de la Comédie, les propriétaires de bars et restaurants tentent d'aménager leur terrasse en respectant les normes sanitaires. "Là tu as le mètre ?" s'interroge un employé. "Non j'ai 80 entre les deux chaises" lui répond son collègue. L'organisation rime souvent avec casse tête pour les établissements qui ne veulent pas perdre trop de tables. "Ici il y en aura 40% en moins" regrette un salarié du "Grand café Riche".

"Une partie géante de Tetris"

Les restaurateurs de Montpellier se préparent à la réouverture de leurs établissements et terrasses © Radio France - Romain Berchet

Un peu plus haut dans l'Ecusson, les rues sont étroites. Bastien a tout de même réussi à agencer sa terrasse devant son restaurant. "Sur 30 couverts je peux en mettre quinze avec la distanciation" explique-t-il. "Nous allons nous rattraper en faisant deux services par exemple ou en terminant plus tard le soir" précise le patron du "Paresseur" à Montpellier. Des professionnels impatients de retrouver leur clients mais parfois agacés par toutes ces mesures assez strictes. C'est le cas de Patrick. Il possède un restaurant dans le quartier Saint-Roch. Après réflexion, le chef ne changera rien à l'aménagement de l'intérieur : "je ne peux pas mettre en place un sens de circulation. Je n'ai qu'un mètre et demi entre les tables en plus mettre des flèches par terre. On tombe dans le délire."

Déjà des réservations

Dans certains restaurants la semaine est bouclée ou presque. "Nous avons beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux" se félicite Bastien du "Paresseur" en admirant son cahier de réservations. Ce jeune patron de restaurant compte d'ailleurs bien rassurer les futurs adeptes des repas déconfinés. "Nous allons nous laver les mains très régulièrement, les tables et chaises seront désinfectés après chaque passage. C'est très important de le dire et le redire aux personnes encore sceptiques à l'idée de venir en terrasse" insiste Bastien.