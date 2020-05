Déconfinement : embouteillage dans les centres de contrôle technique en Seine-Maritime et dans l’Eure

Les centres de contrôle technique sont pris d’assaut ces derniers jours. Ils n'étaient pas obligés de fermer pendant le confinement mais la plupart ont été contraints de le faire, faute de client. Le gouvernement a décidé de prolonger les délais au 23 juin pour tous les contrôles qui étaient à réaliser à partir du 12 mars. Mais depuis le déconfinement, c'est quand même la course pour essayer d'avoir un rendez-vous.

"Habituellement, on fait passer entre 20 et 25 voitures par jour, là, on en est à plus de 30", indique Tatiana Deshayes, responsable d'un centre Sécuritest près de Vernon.

Un confinement pile deux ans après la réforme

Dans certains établissements, il n'y a pas de place disponible avant trois, cinq, dix jours, voire plus. "On est à fond", commente Jannick Beaurain, responsable de plusieurs centres dans l'Eure et en Seine-Maritime. "Ils viennent tous maintenant parce qu'ils n'osaient pas venir pendant le confinement - ce qui est normal puisqu'on touche à beaucoup de choses dans le véhicule - et nous, nous ne souhaitions pas ouvrir tant que l'on n'avait pas de protections."

Surtout, fait-il remarquer, le confinement est tombé pile deux ans après la réforme du contrôle technique. "On avait prévu une grosse activité sur cette période puisqu'en 2018, tout le monde voulait passer le contrôle technique avant le 20 mai, date de la réforme. Donc toutes les voitures qui sont passées il y a deux ans, il fallait les faire repasser le contrôle là."

Heures supplémentaires et protections

Le contrôle technique étant obligatoire, tous les automobilistes en retard ou à la limite veulent une place rapidement. C'est d'ailleurs un avantage par rapport à d'autres professions, soulignent les deux responsables puisque la perte de chiffre d'affaires pendant le confinement pourra être rattrapée dans les prochaines semaines.

Mais pour cela, il faut assurer, explique Tatiana Deshayes : "cela engendre des heures supplémentaires". Idem dans les centres de Jannick Beaurain qui vont même ouvrir jeudi, jour férié, pour faire passer le plus de véhicules possible.

On est obligés de se barricader.

Les centres s'organisent mais à cette forte affluence s'ajoute le manque de respect de certains clients, déplore Jannick Beaurain. Il a mis en place de nombreuses protections pour éviter de propager le coronavirus : housses sur les sièges, volant, levier de vitesse, frein à main, etc. De plus, ses salariés portent des masques et des plexiglas ont été posés sur les comptoirs... mais cela ne suffit pas à faire respecter les gestes barrière par tout le monde.

"Malgré tout, on a des clients qui ont du mal à parler derrière un plexiglas donc il a fallu mettre des cartons sur les côtés et d'autres écrans de protection, explique Jannick Beaurain, désabusé. J'ai aussi sorti une chaîne rouge et blanche pour séparer l'accès entre le sas d'entrée et la zone de contrôle parce que certains viennent à côté de nous ! Déjà en temps normal, c'est interdit, mais là, je pense que ça l'est encore plus. On est obligés de se barricader."