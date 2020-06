Déconfinement : les chantiers redémarrent progressivement en Sarthe

Après deux mois de confinement, l'activité du bâtiment reprend progressivement en Sarthe. Mais le protocole sanitaire coûte cher et les retards pris par certains chantiers et les difficultés d'approvisionnement pourraient bien être fatals à certaines entreprises.

"La plupart des entreprises sarthoises ont repris leur activité mais avec seulement 70% de leurs effectifs." Dominique-André Moutiers, le président de la Fédération du bâtiment de la Sarthe reste très prudent sur la relance économique après la crise du Covid. "Nous avons encore des collaborateurs qui sont en arrêt pour des gardes d'enfant, des salariés fragiles qu'on ne peut pas faire reprendre. Et puis nous avons des chantiers qui ne reprennent pas au rythme que l'on souhaiterait. Soit parce que les maîtres d'ouvrage ont voulu décaler le début des chantiers, soit parce que des particuliers ont peur de nous voir intervenir chez eux".

Un protocole sanitaire qui coûte cher et dont le coût sera en partie répercuté sur la facture des clients

Pourtant, les entreprises du bâtiment ont mis en place un protocole sanitaire strict pour protéger leurs salariés et leurs clients. "On a même été parmi les premiers à le faire" , rappelle Dominique-André Moutiers. Le port du masque, le gel hydroalcoolique, la mise en place de sens de circulation dans l'entreprise, d'horaires décalés pour que les ouvriers ne travaillent pas tous en même temps : "Ces mesures ont un coût important. Il y a le prix du matériel de protection. Et puis il y a la perte de productivité car on travaille moins vite avec un masque. Quand vous désinfectez un chantier, ça prend du temps. Un autre point important, c'est qu'il n'y plus la possibilité de faire intervenir en même temps plusieurs entreprises... Donc tout ça mis bout à bout entraîne un surcoût de 10 à 15%."

Ces mesures [de protection] ont un coût important

Une hausse des coûts de production qui sera répercutée en partie sur la facture payée par les clients. "Nous n'avons pas le choix cars les entreprises du bâtiment ne peuvent pas absorber un surcoût de plus de 10%."

L'application du protocole sanitaire sur les chantiers entraîne un surcoût de 10 à 15% pour les entreprises du bâtiment selon le président départemental de la fédération Copier

Il va y avoir de la casse

Le secteur du bâtiment emploie environ 10 000 personnes en Sarthe réparties dans 800 entreprises. Mais toutes ne survivront pas à la crise selon le président départemental de la Fédération du bâtiment. " Toutes les entreprises du bâtiment de France vont être touchées car certaines entreprises étaient déjà fragilisées. On va avoir des trous d'activité importants. _Aujourd'hui, on a du mal à enchaîner les chantiers parce qu'il y a des retards de production, des soucis d'approvisionnement de matériaux_. Nos confrères ne font pas appel aux intérimaires et certaines entreprises, malheureusement, présentent des trous importants dans leur trésorerie".