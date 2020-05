Déconfinement : les clients des commerces du centre-ville de Châteauroux sont-ils de retour ?

Le 11 mai 2020 restera une date importante. Ce jour là, vous avez non seulement pu sortir de chez vous à pied ou en voiture sans dérogation. Vous pouvez aussi circuler dans un rayon de 100 kilomètres et la plupart des commerces mis à part les cafés hôtels restaurants ont rouvert leurs portes. Alors dix jours après ce déconfinement, les clients dans la grande majorité respectent les mesures barrières imposées dans la plupart des commerces. A savoir porter un masque et utiliser du gel hydroalcoolique. Deuxième constat pour les commerces ou vous pouvez essayer ce que vous voulez acheter, certains commerçants comme Sébastien Marcon gérant de trois magasins de sports à Châteauroux ont investi : "Les chaussures, les vêtements qui sont essayés mais qui ne sont pas achetés par le client au magasin, passent à la vapeur. Nous avons investi dès le 11 mai dans un appareil qui nous permet de nettoyer les produits. Ensuite nous les laissons reposer pendant 24 heures à l'écart et tout est désinfecté à l'aide de cet appareil à vapeur."

Louisa Kerraf (responsable du magasin Clyde) : "J'ai ressenti dès le 11 mai une certaine liberté d'acheter en ce qui concerne nos clientes."

Les clients sont donc rassurés et du coup, ils retrouvent pour certains leurs réflexes de consommateurs. Louisa Kerraf la responsable du magasin Clyde :"J'ai ressenti dès le 11 mai une certaine liberté d'acheter en ce qui concerne nos clientes. Elles ont ensuite effectué des achats plaisir. Au niveau du chiffre d'affaires ce n'est pas une bonne surprise car nous ne pouvons pas comparer bien sûr le mois de mai 2020 par rapport à celui de 2019 mais nous travaillons bien depuis ce 11 mai dernier."

Sébastien Marcon (Gérant de trois magasins de sports en centre ville) : Le chiffre d'affaires quotidien ressemble à quelques euros prêt à des journées normales d'un mois de mai normal."

Sébastien Marcon qui est à la tête de trois magasins en centre ville de Châteauroux confirme : "Malgré deux mois de fermeture, le chiffre d'affaires quotidien ressemble à quelques euros prêt à des journées normales d'un mois de mai normal. C'est une bonne nouvelle bien sûr mais nous ne savons pas du tout si ça va perdurer." Une chose est sûre les mesures barrières doivent toujours être respectées dans votre commerce préféré. Les gérants, les employés des cafés hôtels et restaurants attendent pour leur part avec impatience le feu vert du gouvernement pour pouvoir eux aussi rouvrir leurs établissements. L'annonce du premier Ministre devrait intervenir dans quelques jours pour une ouverture prévue, si tout va bien, au niveau sanitaire début juin.