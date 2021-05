Déconfinement : les commerçants de Colmar dans les starting-blocks pour la réouverture

La deuxième phase du déconfinement débute ce mercredi. Le couvre-feu est repoussé à 21h et surtout, les terrasses des restaurants et bars rouvrent. Les cinémas, musées et commerces dits non essentiels rouvrent également leurs portes, avec des protocoles sanitaires stricts.

Pour les commerces, c'est une jauge d'un client minimum pour huit mètres carrés. A Colmar, les boutiques de vêtements du centre-ville sont dans les starting-blocks pour accueillir les clients.

Beaucoup de stocks dans les cartons

Comme les boutiques ont fermé depuis le 3 avril, en pleine belle période pour les commerces de vêtements, les stocks sont importants et il va falloir les écouler. "Il y a eu un gros frein. Le stock est là, on verra comment on va pouvoir avancer avec les fournisseurs. La trésorerie nous manque," analyse Odette Bissessur, gérante de la boutique "Mélissa Bis", dans la galerie du Rempart.

Chez Alexia Lynch, dans la boutique "Jade et Alizé", la collection été est arrivée. La jeune femme mise sur une envie d'évasion de ses clientes, pour doper les ventes. " Les tenues vont changer. On va de nouveau s'habiller avec le beau temps et profiter de la vie. Ce sera fini pour les joggings ! ", sourit la commerçante.

Forte envie de retravailler et retrouver les clients

Chez Eric Walther, le gérant de la boutique "Altitude", spécialisée dans les vêtements et les articles de randonnée, l'envie de prendre l'air va sûrement attirer du monde chez lui. Durant cette période délicate, les commerçants ont bénéficié d'aides de l'Etat, pour amortir le choc.

"Maintenant que l'on va rouvrir, nous n'avons plus besoin d'aides. Aujourd'hui, c'est la place au travail," résume le commerçant.

Dans les boutiques de Colmar, les professionnels espèrent que les clients seront au rendez-vous pour les soutenir, pendant cette période difficile liée à la pandémie de Covid-19.

