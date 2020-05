Déconfinement : les commerçants du Mans se donnent un an pour retrouver une activité normale

"Nous sommes dans les starting-blocks" se réjouit Arnaud Gauthier. Son entreprise Sandro SPA rouvre ce matin après huit semaines de fermeture. Mais avec évidemment des règles de sécurité extrêmement strictes. "Dans notre partie bien-être et coiffure, c'est le port du masque, le port des gants également. L'obligation pour les clients de bien respecter l'horaire du rendez-vous pour éviter l'attente et que les clients se croisent. Il y a aussi les distances à respecter". Il y a une désinfection du matériel ou des fauteuils après chaque client, ce qui a forcément un coût pour l'entreprise. Reste à savoir si les commerçants vont le répercuter sur les prix. " Tout dépend des commerces" répond Arnaud Gauthier qui est aussi le président de Manséa, l'une des associations des commerçants du Mans. "Chez nous, nous allons majorer nos prestations de trois euros ce qui correspond au coût des masques mais aussi des mesures de désinfection. Il y aura moins de clients car nous devons désinfecter chaque poste de coiffure. Mais on ne peut pas appliquer un surcoût sur tous les produits, Dans l'habillement par exemple, certains commerçants font même une petite remise pour attirer les clients".

Un an pour retrouver une activité normale

L'une des craintes des commerçants, c'est de ne pas voir revenir les clients tout de suite. " Il y a sans doute la peur pour certains et puis nous sommes des commerçants de coeur de ville avec beaucoup d'activités liées aux emplois du centre ville et avec le télétravail, il n' y aura pas une affluence habituelle. D'un autre côté, nous comptons sur les clients qui ont un peu plus de temps libre pour venir nous voir. On a tous besoin d'achats un petit peu plaisir". Pour l'instant, aucun commerce de l'association n'a mis la clef sous la porte ou serait menacé de faillite selon Arnaud Gauthier. "De toute manière je ne vous le dirais pas à la radio. Non ! Nous n'avons pas eu de commerçants qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas rouvrir. En revanche, ils vont devoir rembourser le prêt garanti par l'Etat qu'ils ont sollicité. Ils se donnent un an pour retrouver leur clientèle afin de pouvoir rembourser leur prêt et refaire leur trésorerie".

Il n'y a pas de commerçants de notre association qui sont sur le point de mettre la clef sous la porte- Arnaud Gauthier, président de Manséa

Comme Francis Palombi, le président de la Confédération des Commerçants de France, Arnaud Gauthier souhaite que les soldes d'été soient repoussés (Ils doivent débuter le 24 juin et s’achever le 21 juillet). " Les commerçants doivent écouler les stocks avant de brader leurs produits. Qui dit brader, dit baisse de marges. Pour pouvoir refaire sa trésorerie, il faut pouvoir vendre avec de la marge donc on attend un report de ces soldes même s'il faudra qu'ils aient lieu".