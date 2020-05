Déconfinement : les commerces du Mans rouvrent avec de nombreuses mesures de sécurité

Du port du masque obligatoire au sens de circulation unique, les commerçants du centre-ville du Mans ont tout prévu. Ils sont nombreux à rouvrir, ce lundi 11 mai, alors que la France se déconfine peu à peu. Des mesures de sécurité très précises devraient limiter la propagation du coronavirus Covid-19 dans leur boutique.

Des bas pour essayer les chaussures, de la vapeur pour décontaminer les vêtements

Jack Royer, le propriétaire de Royer Chausseur, rue du Port, a mis en place "un protocole basé sur les recommandations du gouvernement et complété par les directives qu'on a reçu de notre fédération". Comme son magasin a deux portes, il a aménagé un sens de circulation avec une porte pour entrer, l'autre pour sortir. A l'entrée, les clients se lavent obligatoirement les mains au gel hydroalcoolique. Le gérant et sa vendeuse accueillent seulement trois personnes à la fois, car il n'y a que trois endroits bien distincts pour essayer les chaussures. Pour limiter les contacts, les clients doivent enfiler un bas à usage unique avant de glisser leur pied dans un soulier (même pour les sandales).

Le port du masque est obligatoire chez Royer Chausseur. « Un commerçant pourra subordonner l’accès de son magasin au port du masque », avait prévenu Edouard Philippe le 4 mai dernier. Jack Royer s'est constitué un stock de 200 masques jetables pour équiper ses clients qui n'en auraient pas au début du déconfinement.

"C’est forcément une contrainte dont on se serait bien passé, mais il faut bien reprendre après deux mois d’inactivité", explique Jack Royer.

Dans sa boutique Lucette de la rue des Ponts-Neufs, Elise Chiari demande également à ses clientes de porter un masque. Les acheteuses peuvent essayer un habit en cas de doute sur la taille, mais Elise Chiari le décontamine juste après en passant de la vapeur dessus. "J'ai plusieurs sources qui disent que passer le vêtement à la vapeur ça élimine le virus. Je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais au moins c'est un petit geste barrière", explique-t-elle.

Comme elle n'a pas beaucoup de surface, Elise Chiari ne peut recevoir que deux personnes à la fois. "Ce sera un frein parce que souvent on papote avec mes clientes, on prend le thé, on prend le temps en fait !" détaille la commerçante. Là, elle doit aller un peu plus vite pour éviter que la file d'attente ne s'allonge devant la porte de Lucette.

Les commandes en ligne continuent chez Thuard

C'est un problème que ne devrait pas avoir la librairie Thuard. "On a calculé le nombre de personnes qu'on peut recevoir selon les recommandations. Pour nos 1.000 mètres carrés, on peut avoir 250 clients", explique la patronne Anne-Sophie Thuard. "On en attend pas autant ! Ce serait Noël sinon", s'amuse-t-elle.

A chaque moment, une douzaine d'employés est répartie dans le magasin pour aiguiller les clients. Physiquement, pour éviter les contacts et faire respecter la distanciation physique d'un mètre minimum. Mais aussi, pour délivrer des commandes passées sur internet (un système déjà en place pendant le confinement), conseiller ou manipuler les ouvrages pour permettre aux acheteurs de lire la quatrième de couverture sans avoir à les toucher. Moins de contact physique donc, mais peut-être plus d'échanges entre les commerçants et les clients.